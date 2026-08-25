وزير الخارجية الروسي يشيد بموقف الفاتيكان من الأزمة الأوكرانية ويصفه بـ"المتوازن"

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، تقديره لـ"موقف الفاتيكان المتوازن" من الأزمة في أوكرانيا ومبادرات تسوية الأزمة.

وقال الوزير الروسي -في مؤتمر صحفي أعقب اجتماعه مع وزير خارجية الفاتيكان بول ريتشارد جالاجر- "توجهنا بالشكر إلى زملائنا في الفاتيكان على موقفهم المتوازن من الوضع في وحول أوكرانيا. كما حددنا النهج الذي تتبعه روسيا في حل الأزمة الأوكرانية على أساس النخلص من أسبابها الجذرية. و أكدنا تقديرنا إلى مشاركة الفاتيكان الفعالة في حل عدد من الأزمات الإنسانية المتفاقمة التي نتجت عن الازمة الأوكرانية".

وأضاف "لقد أكدنا التزامنا المتبادل بمواصلة التعاون الثنائي في هذا الشأن،".. بحسب ما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.