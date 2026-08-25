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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الخدمة السرية الأمريكية تؤكد علمها بتهديد إيراني يستهدف نجل ترامب

الخدمة السرية الأمريكية
الخدمة السرية الأمريكية
أ ش أ

أكد جهاز الخدمة السرية الأمريكي أنه على علم ببث وسائل إعلام إيرانية رسمية مقطع فيديو يبدو أنه يتضمن تهديدا لحياة بارون ترامب، أصغر أبناء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال نيت هيرينج، المتحدث باسم جهاز الخدمة السرية، في بيان: "جهاز الخدمة السرية الأمريكي على علم بالمقطع ويحقق في أي أمر يمكن اعتباره تهديدا للأشخاص الذين يتولى حمايتهم". وأضاف: "حرصا على أمن العمليات، لا نناقش مسائل المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بالحماية".

ومنذ اغتيال المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي إثر غارة جوية أمريكية، تداولت وسائل إعلام إيرانية في مناسبات عدة مواد تتضمن تهديدات للرئيس وأفراد من أسرته. وجاء الاغتيال في مستهل الحرب التي شنها ترامب على إيران إلى جانب إسرائيل.

وكانت شبكة "سي إن إن" الأمريكية قد أفادت في وقت سابق بأن جهاز الخدمة السرية كان على علم بالتهديد الذي استهدف بارون ترامب.

جهاز الخدمة السرية الأمريكي وسائل إعلام إيرانية دونالد ترامب

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