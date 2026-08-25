الفيوم.. منافذ لصرف ألبان الأطفال وفحص المقبلين على الزواج خلال إجازة المولد النبوي

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الفيوم تخصيص عدد من المنافذ الصحية لصرف ألبان الأطفال مع استمرار خدمة فحص المقبلين على الزواج خلال إجازة المولد النبوي الشريف يوم الخميس 27 أغسطس 2026 وذلك تيسيرا على المواطنين وضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية خلال الإجازة الرسمية.



7 منافذ لصرف ألبان الأطفال

وأوضحت المديرية أن منافذ النوبتجية المخصصة لصرف ألبان الأطفال تشمل 7 منافذ موزعة على الإدارات الصحية بمراكز ومدن المحافظة وتشمل المنافذ مركز طبي كيمان فارس التابع لإدارة بندر الفيوم ووحدة العزب التابعة لإدارة مركز الفيوم والمركز الطبي بسنورس التابع لإدارة سنورس ومركز طبي طامية التابع لإدارة طامية ومركز طبي أبو جنشو التابع لإدارة أبشواي ودفنو التابعة لإدارة إطسا ووحدة المشرك قبلي التابعة لإدارة يوسف الصديق وأكدت المديرية أن تخصيص هذه المنافذ يأتي لضمان حصول الأسر المستحقة على ألبان الأطفال دون تأثر الخدمة بالعطلة الرسمية مع استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين خلال الإجازات.



منفذ لفحص المقبلين على الزواج

كما أعلنت إدارة رعاية الأمومة والطفولة بمديرية الصحة بالفيوم تخصيص منفذ نوبتجية لفحص المقبلين على الزواج خلال إجازة المولد النبوي وذلك في مركز طبي كيمان فارس التابع لإدارة بندر الفيوم ويأتي استمرار خدمة الفحص الطبي بهدف التيسير على المواطنين وعدم تعطيل إجراءات الفحص اللازمة للمقبلين على الزواج خلال الإجازة الرسمية بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الصحية للمواطنين في مختلف مراكز المحافظة.