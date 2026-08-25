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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إثيوبيا تقدّم ملف ترشّحها لاستضافة كأس أمم إفريقيا 2028

كأس أمم إفريقيا
كأس أمم إفريقيا
حسام الحارتي

قدّمت إثيوبيا رسمياً ملف ترشحها لاستضافة كأس الأمم الإفريقية 2028  لكرة القدم، في خطوة قد تمنحها شرف تنظيم المسابقة للمرة الأولى منذ أكثر من نصف قرن.
 

وكتب الاتحاد الإثيوبي على منصة "إكس": "إثيوبيا تقدمت رسمياً بملف ترشحها" إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) "لاستضافة كأس الأمم الإفريقية 2028"، مؤكداً أن الملف يحظى بدعم الحكومة الفدرالية برئاسة رئيس الوزراء آبي أحمد.

وأضاف الاتحاد أن هذا الترشح "يلبي جميع المتطلبات ويؤكد مجدداً أن البلاد مستعدة تماماً لاستضافة أكبر حدث كروي في إفريقيا".

ويحتل منتخب الدولة الواقعة في منطقة القرن الإفريقي، والتي تُعد ثاني أكثر بلدان القارة سكاناً بنحو 130 مليون نسمة، المركز 143 من أصل 211 في تصنيف الاتحاد الدولي للعبة (فيفا).

ويعود آخر ظهور له في كأس الأمم الإفريقية إلى نسخة 2021 في الكاميرون، حيث خرج من الدور الأول.

وكانت إثيوبيا قد استضافت المسابقة القارية آخر مرة عام 1976، وظفر خلالها المنتخب المغربي باللقب.

ويواجه الملف الإثيوبي تحديات عدة، من بينها التمردات المستمرة في إقليمي أمهرة وأوروميا، الأكثر كثافة سكانية في البلاد، إضافة إلى مخاطر تجدد الحرب الأهلية بين الحكومة الفدرالية وإقليم تيغراي في شمال البلاد.

وتستضيف العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مقر الاتحاد الإفريقي، كما أنها تقع على ارتفاع يزيد عن 2300 متر فوق سطح البحر، ما يجعلها أعلى عاصمة في إفريقيا ومن بين الأعلى ارتفاعا في العالم.

وأُقيمت نسخة 2025 الأخيرة من المسابقة في المغرب، فيما ستُنظم النسخة المقبلة عام 2027 بشكل مشترك بين ثلاث دول من شرق إفريقيا هي كينيا وأوغندا وتنزانيا.

وستنتقل المسابقة إلى نظام جديد اعتباراً من عام 2028، إذ ستقام كل أربعة أعوام بدلاً من كل عامين، وذلك لمواءمة جدولها مع المسابقات الأخرى التابعة لفيفا.

وأعربت مالي والنيجر وبوركينا فاسو التي تواجه أعمال عنف دامية تنفذها جماعات جهادية، عن رغبتها في تقديم ملف مشترك لاستضافة البطولة عام 2032، بحسب اتحاداتها لكرة القدم.

إثيوبيا كأس الأمم الإفريقية 2028 الاتحاد الإثيوبي كاف الاتحاد الدولي فيفا

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