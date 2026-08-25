شهامة أهالي السويس.. مواطنون يتكاتفون لرفع سيارة بعد حادث في شارع ناصر

شهد شارع ناصر بمحافظة السويس موقفا إنسانيا يعكس شهامة وجدعنة الأهالي عقب تعرض سيارة لحادث حيث سارع عدد من المواطنين إلى مساعدة من كانوا بداخلها

وبمجرد وقوع الحادث تجمع الأهالي حول السيارة ولم يكتفوا بالمشاهدة ولكن تعاونوا فيما بينهم من أجل استعدال السيارة وإخراج من بداخلها في محاولة سريعة لمساعدتهم والاطمئنان على سلامتهم

وأظهرت المشاهد المتداولة تكاتف عدد كبير من المواطنين حيث وقف الجميع على يد واحدة لدفع السيارة ورفعها في مشهد جسد روح التعاون بين أهالي السويس وقت الأزمات

وتفاعل المواطنون مع الموقف مشيدين بسرعة استجابة الأهالي وشجاعتهم في مساعدة المتضررين مؤكدين أن مثل هذه المواقف تعكس جانبا مهما من الشهامة والجدعنة التي يتميز بها أبناء السويس وتبقى مثل هذه المشاهد رسالة إنسانية مهمة تؤكد أن وقت الخطر تظهر معادن الناس الحقيقين وأن مساعدة الآخرين لا تحتاج إلى انتظار أو تفكير طويل وإنما إلى قلب يشعر بالمسؤولية ويد تمتد لإنقاذ إنسان



