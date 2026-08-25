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إصابة طفل فلسطيني وعدد من الصحفيين أثناء عملية استيلاء الاحتلال على معهد قلنديا التابع للأونروا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إصابة طفل فلسطيني وعدد من الصحفيين أثناء عملية استيلاء الاحتلال على معهد قلنديا التابع للأونروا

إصابة طفل فلسطيني
إصابة طفل فلسطيني
أ ش أ

أصيب طفل فلسطيني، اليوم /الثلاثاء/، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، بالإضافة إلى إصابة عدد من الصحفيين أثناء تغطيتهم عملية استيلاء قوات الاحتلال على معهد قلنديا التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وذكرت محافظة القدس - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن الطفل أُصيب برصاصة في كتفه خلال إطلاق نار مباشر من قوات الاحتلال المنتشرين في محيط المخيم، ووصفت حالته بـ"البسيطة".

وتأتي الإصابة في ظل تصعيد إسرائيلي متواصل يشهده مخيم قلنديا ومحيطه، تمثل بإخلاء واستيلاء قوات الاحتلال على معهد قلنديا للتدريب المهني التابع للأونروا، بقيادة وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر صحفية بأن عددا من الصحفيين أصيبوا خلال قيامهم بعملهم في تغطية اقتحام قوات الاحتلال للمجمع وإخلائه، وسط إجراءات عسكرية مشددة في محيط المكان.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت صباح اليوم، مجمع الأونروا في قلنديا وشرعت بإخلائه في إطار إجراءات تهدف إلى السيطرة على الموقع، بالتزامن مع انتشار مكثف لقواتها في المنطقة ورفعت علم الاحتلال فوق مبانيه.

وفي السياق، أغلقت قوات الاحتلال حاجز بيت إكسا العسكري شمال غرب القدس المحتلة، في كلا الاتجاهين، بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار، ما أعاق حركة المواطنين من وإلى القرية.

ويعد حاجز بيت إكسا المنفذ الوحيد لسكان القرية، التي تعاني منذ سنوات من قيود مشددة على الحركة، وقد سبق أن شددت قوات الاحتلال إجراءاتها على الحاجز وأعاقت حركة المواطنين.

طفل فلسطيني قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة

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