قوات الاحتلال تمنع المواطنين من الدخول والخروج من محيط مركز تدريب قلنديا.. تفاصيل

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من رام الله، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي عادت، عقب انسحاب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير وتأمين الحافلة التي كانت تقله من معهد تدريب قلنديا، إلى فرض قيود على حركة المواطنين في المنطقة، ومنعهم من الدخول والخروج.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامية دكتور منى شكر، على قناة القاهرة الإخبارية، أن القوات الإسرائيلية أطلقت وابلًا من قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه الصحفيين والمواطنين الذين تجمعوا لمتابعة ما يجري داخل المخيم ومحيطه، ولا سيما في محيط معهد قلنديا للتعليم المهني التابع لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».

وأشارت إلى إصابة أحد الشبان الفلسطينيين بجروح خطيرة، جراء إطلاق القوات الإسرائيلية الرصاص وقنابل الغاز باتجاه المواطنين في المنطقة، مؤكدة أن التطورات لا تزال مستمرة في محيط المعهد.

وفيما يتعلق بردود الفعل، أوضحت السلامين أن هناك حالة من الغضب لدى وزارة الخارجية الفلسطينية والرئاسة الفلسطينية وحركة فتح، إلى جانب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، الذي اعتبر أن هذه الخطوات تمثل مسارًا نحو ضم الضفة الغربية وإلغاء الحقوق الفلسطينية.

قلقها العميق إزاء ما جرى

وأوضحت أن مخيم قلنديا يُعد أحد المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية، مشيرة إلى أن زيارة بن جفير للمعهد التابع للأونروا تحمل، وفق الموقف الفلسطيني، دلالات تتعلق بحقوق اللاجئين الفلسطينيين، وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير، من جانبها، وصفت الأونروا اقتحام القوات الإسرائيلية لمركز قلنديا بأنه أمر «غير مقبول»، معربة عن قلقها العميق إزاء ما جرى.

