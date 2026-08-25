قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كاف يعلن طاقم حكام مباراة الزمالك وإيه إس بورت في دوري أبطال أفريقيا
«شربات المولد» في شوارع الجيزة.. مؤسسة أبو العينين تحتفل مع المواطنين بذكرى المولد النبوي
اجتماع حاسم في الأهلي.. تفاصيل عرض تجديد عقد إمام عاشور وموقف مصطفى شوبير
وزير الخارجية يؤكد لـ ويتكوف أهمية الالتزام بمذكرة التفاهم الأمريكية- الإيرانية وتنفيذ ما تضمنته من تفاهمات
الأرصاد: استمرار ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء من الخميس إلى الاثنين
ترامب: تدمير أي سفينة تزرع ألغاما جديدة في مضيق هرمز
احتفالا بالمولد النبوي.. مسيرة الطرق الصوفية تنطلق من مسجد سيدي صالح الجعفري لـ الحسين
عبد العاطي يبحث مع ويتكوف خفض التصعيد بالمنطقة ويشدد على أمن الملاحة الدولية
مصر تدين هجوم استهدف دورية تابعة لبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان
تقدم قد يشعل الحرب مجددا.. خطورة تحرك إسرائيل البري نحو مرتفعات علي الطاهر بلبنان
الزمالك ينفي منحه مهلة أسبوع لتقديم مستندات طعن زيزو
مستشار الرئيس الفلسطيني: الولايات المتحدة توفر الضمانات للاحتلال لفعل ما يريده
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

زامير يتوعد حماس بمواصلة القتال: إسرائيل تتمسك بنزع سلاح غزة

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

أكد رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير، الثلاثاء، أن العمليات العسكرية ضد حركة حماس في قطاع غزة مستمرة، مشددًا على أن إسرائيل تسعى لمنع الحركة من استعادة قدراتها العسكرية.

وقال زامير إن الجيش الإسرائيلي سيواصل استهداف حماس وقياداتها في مختلف المناطق، مؤكدًا تمسكه بهدف نزع سلاح غزة وتفكيك قدرات الحركة.

وأضاف خلال وجوده في قطاع غزة أن قوات الاحتلال الإسرائيلية ستستغل كل فرصة لإزالة ما تعتبره تهديدات، مشيرًا إلى أن جيش الاحتلال مستعد للتعامل مع التطورات على مختلف الجبهات.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ عملية مشتركة مع جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، قال إنها أسفرت عن تدمير منصة لإطلاق الصواريخ وخمسة مستودعات أسلحة تابعة لحماس في قطاع غزة.

وبحسب مزاعم جيش الاحتلال، كانت المستودعات المستهدفة موجودة داخل مساجد وبالقرب من نقاط لتوزيع المساعدات الإنسانية، واحتوت، وفق روايته، على صواريخ وأسلحة وقنابل يدوية ومتفجرات ومعدات عسكرية مختلفة.

واعتبر جيش الاحتلال أن هذه المواقع تمثل، بحسب وصفه، مثالًا على استخدام حماس للبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المساجد، لأغراض عسكرية.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن في 24 أغسطس استهداف مستودعين للأسلحة قال إنهما تابعان لحماس، داخل مسجدين في القطاع.

وفي المقابل، انتقدت الأمم المتحدة، الثلاثاء، تهديدات إسرائيل بإخلاء سكان المناطق التي تُطلق منها طائرات ورقية ومسيّرات وبالونات باتجاه إسرائيل، معتبرة أن هذا النوع من الخطاب غير مقبول.

وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رافينا شمدساني، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، إن التهديد بإخلاء السكان بسبب إطلاق أطفال للطائرات الورقية أمر «مشين».

وكانت إسرائيل قد حذرت حماس، الأحد، من تصعيد عملياتها العسكرية في غزة إذا استمرت عمليات إطلاق الطائرات الورقية والطائرات المسيرة والبالونات باتجاه أراضيها، في وقت نفت فيه الحركة مسؤوليتها عن هذه العمليات.

جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير حركة حماس قطاع غزة نزع سلاح غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الشاب كيرلس وديع

الفرح تحول إلى مأتم.. وفاة كيرلس وديع بعد انتهاء حفل زفافه في سوهاج

الذهب

الذهب يعود للارتفاع ويتخطى حاجز 6600.. ومفاجأة في سعر عيار 18

الصحفية آية ياسر

بعد استغاثة جوزي هيموتـ ني.. الصحفية آية ياسر تطمئن الجميع وتكشف تفاصيل ما حدث

البنزين

مفاجأة عن أسعار البنزين والسولار.. رئيس الشعبة يعلن التفاصيل

الذهب

انخفض من أعلى مستوى منذ ثلاثة أشهر.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

الزمالك

الجولة الثانية.. موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي القادمة بالدوري

زياد حجاج

رئيس اتحاد المصارعة لـ«صدى البلد»: هروب زياد حجاج لن يمر دون محاسبة.. ووالده وقع إقرارًا بتحمل مسؤولية عودته

وزير التربية والتعليم

كان 1000وأصبح 2100 جنيه|تفاصيل زيادة حافز التدريس للمعلمين وموعد وشروط صرفه

ترشيحاتنا

وزير الصحة

وزير الصحة يشهد تخرج الدفعة الأولى من دبلومة القدم السكري

وزير الصحة مع سفير مصر لدى أوغندا

وزير الصحة يبحث مع سفير مصر لدى أوغندا تعزيز سبل التعاون في القطاع الصحي بين البلدين

جانب من الزيارة

وزير العمل ومحافظ الغربية يتفقدان مصانع المحلة ويتفقان على توفير فرص جديدة للشباب

بالصور

أشهر حلويات المولد النبوي.. طريقة عمل الفولية

أشهر الحلويات المولد النبوي..طريقة عمل الفولية
أشهر الحلويات المولد النبوي..طريقة عمل الفولية
أشهر الحلويات المولد النبوي..طريقة عمل الفولية

التكييف مش بيبرد؟ حيلة بسيطة لمعرفة السبب قبل الاتصال بالفني

التكييف مش بيبرد؟ حيلة بسيطة لمعرفة السبب قبل الاتصال بالفني
التكييف مش بيبرد؟ حيلة بسيطة لمعرفة السبب قبل الاتصال بالفني
التكييف مش بيبرد؟ حيلة بسيطة لمعرفة السبب قبل الاتصال بالفني

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الزنجبيل مع القرفة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الزنجبيل مع القرفة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الزنجبيل مع القرفة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الزنجبيل مع القرفة؟

طريقة عمل ملبن الحبل في البيت.. وصفة اقتصادية مثل الجاهز

طريقة عمل ملبن الحبل في البيت
طريقة عمل ملبن الحبل في البيت
طريقة عمل ملبن الحبل في البيت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم نويصر - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: المصريون وسيدنا النبي.. حب لا تحدّه حدود

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أتيليه القاهرة.. المكان الذي يشبهنا!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مشروع الاستيطان الإسرائيلي E1 يهدد آفاق السلام

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : شارع إبراهيم باشا بالكوربة .. ذاكرة تاريخية تستعيد رونقها في الجمهورية الجديدة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثمرات الشورى الأسرية

المزيد