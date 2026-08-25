زامير يتوعد حماس بمواصلة القتال: إسرائيل تتمسك بنزع سلاح غزة

أكد رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير، الثلاثاء، أن العمليات العسكرية ضد حركة حماس في قطاع غزة مستمرة، مشددًا على أن إسرائيل تسعى لمنع الحركة من استعادة قدراتها العسكرية.

وقال زامير إن الجيش الإسرائيلي سيواصل استهداف حماس وقياداتها في مختلف المناطق، مؤكدًا تمسكه بهدف نزع سلاح غزة وتفكيك قدرات الحركة.

وأضاف خلال وجوده في قطاع غزة أن قوات الاحتلال الإسرائيلية ستستغل كل فرصة لإزالة ما تعتبره تهديدات، مشيرًا إلى أن جيش الاحتلال مستعد للتعامل مع التطورات على مختلف الجبهات.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ عملية مشتركة مع جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، قال إنها أسفرت عن تدمير منصة لإطلاق الصواريخ وخمسة مستودعات أسلحة تابعة لحماس في قطاع غزة.

وبحسب مزاعم جيش الاحتلال، كانت المستودعات المستهدفة موجودة داخل مساجد وبالقرب من نقاط لتوزيع المساعدات الإنسانية، واحتوت، وفق روايته، على صواريخ وأسلحة وقنابل يدوية ومتفجرات ومعدات عسكرية مختلفة.

واعتبر جيش الاحتلال أن هذه المواقع تمثل، بحسب وصفه، مثالًا على استخدام حماس للبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المساجد، لأغراض عسكرية.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن في 24 أغسطس استهداف مستودعين للأسلحة قال إنهما تابعان لحماس، داخل مسجدين في القطاع.

وفي المقابل، انتقدت الأمم المتحدة، الثلاثاء، تهديدات إسرائيل بإخلاء سكان المناطق التي تُطلق منها طائرات ورقية ومسيّرات وبالونات باتجاه إسرائيل، معتبرة أن هذا النوع من الخطاب غير مقبول.

وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رافينا شمدساني، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، إن التهديد بإخلاء السكان بسبب إطلاق أطفال للطائرات الورقية أمر «مشين».

وكانت إسرائيل قد حذرت حماس، الأحد، من تصعيد عملياتها العسكرية في غزة إذا استمرت عمليات إطلاق الطائرات الورقية والطائرات المسيرة والبالونات باتجاه أراضيها، في وقت نفت فيه الحركة مسؤوليتها عن هذه العمليات.