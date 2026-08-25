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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الصحة يبحث مع سفير مصر لدى أوغندا تعزيز سبل التعاون في القطاع الصحي بين البلدين

وزير الصحة مع سفير مصر لدى أوغندا
وزير الصحة مع سفير مصر لدى أوغندا
عبدالصمد ماهر

عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان اجتماعاً مع السفير شريف محمد عبداللطيف سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة أوغندا، لبحث ملفات التعاون في القطاع الصحي بما يدعم العلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن الاجتماع تطرق إلى ما حققه المركز الصحي المصري لصحة المرأة المقام على بحيرة فيكتوريا في أوغندا والذي تم افتتاحه عام 2021، وتضمن مناقشة آليات تعزيز التعاون بين البلدين في عدد من المجالات الصحية والاستفادة من الخبرات والإمكانيات المتاحة لدى الجانبين بما يسهم في دعم وتطوير الخدمات الصحية المقدمة لمواطني البلدين.

وأضاف أن اللقاء تناول بحث إمكانية تنفيذ مشروع لرفع كفاءة وتشغيل مركز للطوارئ على أحد الطرق السريعة بالعاصمة الأوغندية كامبالا للاستفادة منه في الحوادث والخدمات الطارئة، إلى جانب تدريب وتأهيل الكوادر الطبية الأوغندية بما يعزز قدراتهم على التعامل مع الحالات الطارئة والحوادث ويرفع كفاءة منظومة الاستجابة الطبية للطوارئ.

وأكد الوزير حرص وزارة الصحة والسكان على تعزيز أطر التعاون الصحي مع الدول الأفريقية وتوطيد الشراكات وتبادل الخبرات بما يعكس الدور المصري الداعم للمنظومات الصحية بالقارة الأفريقية لتحقيق أهداف التنمية الصحية، واستعرض دور مصر في دعم أوغندا بتوفير الأدوية بالتعاون مع المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها في مواجهة مرض إيبولا، ودورها في إرسال الشحنات الطبية.

وتابع أن الاجتماع تناول سبل تعزيز التنسيق والتواصل وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، إلى جانب فتح آفاق جديدة للتعاون في مجال الرعاية الصحية والبرامج الطبية ذات الأولوية بما يحقق الاستفادة المتبادلة بين الجانبين.

حضر الاجتماع الدكتور محمد جاد مستشار الوزير للعلاقات الصحية الخارجية، والدكتورة سوزان زناتي مدير عام إدارة العلاقات الصحية الخارجية.

وزير الصحة سفير مصر أوغندا القطاع الصحي جمهورية مصر العربية

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