خالد الجندي: الاحتفال الحقيقي بالمولد النبوي يكون بالاقتداء لا بالمدائح والوصف الشكلي

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن الاحتفاء برسول الله صلى الله عليه وسلم سيظل قائمًا في قلوب المسلمين عبر كل الأزمنة، مشددًا على ضرورة إعادة تقييم العلاقة بين المسلمين والنبي الكريم، قائلًا: "أين أنت من النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأين مكانك من رسول الله؟".

خالد الجندي: المسلمون سيظلون يحتفلون بمولد النبي الذي احتفى به أهل السماء قبل الأرض

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن هناك اتجاهات يلاحظها تسعى إلى ما وصفه بـ"اختطاف المولد النبوي"، عبر تفريغه من رسالته الحقيقية، مشيرًا إلى انقسام الناس إلى فريقين؛ الأول يرفض الاحتفال بالمولد النبوي ويعتبره بدعة، وقد أُلِّفت في ذلك كتب عديدة، ورد عليها العلماء بما حسم هذا الجدل، مؤكدًا أن هذه القضية "قُتلت بحثًا".

وأضاف الشيخ خالد الجندي أن الفريق الرافض للاحتفاء برسول الله صلى الله عليه وسلم "قضية انتهت"، مؤكدًا أن المسلمين سيظلون يحتفلون بمولد النبي الذي احتفى به أهل السماء قبل أهل الأرض.

وأشار الشيخ خالد الجندي إلى أن الجانب الآخر، رغم احتفائه بالنبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن كثيرًا منه قد فرّغ المولد من مضمونه، موضحًا أن الاحتفال الحقيقي يجب أن يكون بإحياء سنة النبي، وتزكية أخلاقه، والتأدب بآدابه، وتقييم الحياة وفق ميراثه الشريف، وليس الاكتفاء بالمدائح والأشعار فقط.

وتابع الشيخ خالد الجندي أن هذه المظاهر، رغم أنها ليست خطأ، إلا أنها لا ينبغي أن تتحول إلى حالة من "الاستغراق" التي تبعد عن جوهر الرسالة، موضحًا أن الانشغال بتفاصيل شكلية لا يحقق الاستفادة الحقيقية من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم.

وضرب الشيخ خالد الجندي مثالًا بالحديث عن جمال النبي صلى الله عليه وسلم، مؤكدًا أن الكمال من صفات الأنبياء جسديًا وعقليًا وأخلاقيًا، لكن التركيز المفرط على هذه التفاصيل دون استلهام القيم والمعاني لا يحقق الهدف من الاحتفاء، داعيًا إلى إعادة توجيه بوصلة الاحتفال نحو الاقتداء الحقيقي بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.