استعدادات محافظة بني سويف لتدشين مبادرة منطقة صناعية بلا أمية

قام "بلال حبش" نائب محافظ بني سويف، بزيارة لأحد مصانع الملابس بمدينة بني سويف، ضمن الإجراءات والخطوات الأولية الجاري تنفيذها للإعداد والتجهيز لتدشين مبادرة لمحو أمية العاملين بالمصانع والشركات الموجودة بمحافظة بني سويف ، تحت شعار " منطقة صناعية بلا أمية"

رافق نائب المحافظ خلال زيارة مصنع" فابلوس":الأستاذ أسامة وليم مدير عام فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار ببني سويف، الأستاذ محمود باسل وكيل وزارة العمل ومسؤولو المصنع

وتابع نائب محافظ بني سويف، الإجراءات الأولية التي يقوم بها فرع الهيئة بالتعاون والتنسيق مع مديرية العمل وإدارة المصنع، لإجراء اختبارات قياس مستوى للعاملين بالمصنع، وذلك تحت إشراف لجان التقييم الميدانية التي جرى تنظيمها داخل مقر وبيئة العمل، للوقوف على مستوى العاملين وتحديد احتياجاتهم الفعلية من التعلم وتأهيلهم تمهيداً لإجراء الامتحانات النهائية ومنحهم شهادات معتمدة بمحو الأمية.

من جهته أثنى نائب المحافظ، على المبادرة التي تأتي في إطار استراتيجية الدولة لبناء الإنسان وتطوير قدرات الكوادر العمالية، مشيراً إلى أن القضاء على الأمية بالقطاع الصناعي ينعكس مباشرة على زيادة الإنتاجية وتحسين جودة الصناعة المحلية.

من ناحيته أشار مدير عام فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار ببني سويف، إلى أن المبادرة، المقرر إطلاقها تحت رعاية المحافظ اللواء عبد الله عبد العزيز، سيتم تنفيذها من خلال مشروع التعلم داخل بيئة العمل على نطاق كافة المصانع بمناطق المحافظة " لضمان انتظام العمل " بالتعاون والتنسيق مع مديرية العمل ، لمحو أمية العاملين بالمصانع ممن لا يجيدون القراءة والكتابة

فيما أوضح وكيل وزارة العمل أن المبادرة تقدم نموذجاً للتعاون الميداني عبر الانتقال المباشر للمصانع، وتسهيل إجراءات منح الشهادات للعمال الماهرون في مواقعهم،وذلك بالتنسيق مع فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار، مؤكدا أن محو أمية العاملين يعود بالنفع على العاملين ، خاصة فيما يتعلق بالجوانب التوعوية الخاصة بحقوقهم وواجباتهم داخل بيئة العمل.

