قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
24 مصابًا في حادث تصادم على طريق الدواويس وإعادة فتح الطريق أمام حركة المرور
9 وفيات و8 مصابين.. ارتفاع ضحايا حادث تصادم 3سيارات بمطروح
حبس مالك مدرسة استغلال بيانات أولياء الأمور الشخصية في الحصول على قروض
قصة حياة النبي .. من الولادة حتى الوفاة
المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يستعرض أبرز مشروعات المياه والصرف بمطروح
كيف تحركت وزارة الرياضة للتحقيق في واقعة هروب المصارع زياد حجاج بسلوفاكيا؟
الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بذكرى المولد النبوي
الأرصاد: غدا ذروة ارتفاع درجات الحرارة.. والعظمى على القاهرة 38 درجة
رئيس اتحاد المصارعة لـ«صدى البلد»: هروب زياد حجاج لن يمر دون محاسبة.. ووالده وقع إقرارًا بتحمل مسؤولية عودته
شوبير يكشف موقف ياسر إبراهيم وإمام عاشور من المشاركة مع الأهلي
الفرح تحول إلى مأتم.. وفاة كيرلس وديع بعد انتهاء حفل زفافه في سوهاج
ضغط أمريكي متزايد على إيران.. هل تقود العقوبات إلى التفاوض أم التصعيد؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نائب محافظ بني سويف يُناقش عددًا من ملفات التقنين قبل عرضها على اللجنة العليا

نائب محافظ بني سويف
نائب محافظ بني سويف

عقد  "بلال حبش" نائب محافظ بني سويف ،اجتماعًا لمناقشة عدد من ملفات تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتسوية أوضاع واضعي اليد وفقًا للقانون، قبل عرضها على اللجنة العليا للبت في اجتماعها المقبل.

وخلال الاجتماع ناقش نائب محافظ بني سويف مُستجدات الموقف التنفيذي لطلبات التقنين، ومراجعة الإجراءات الإدارية والفنية والمعاينات الميدانية التي تم اتخاذها لضمان توافقها مع اللوائح والقوانين المنظمة.

شدّد نائب المحافظ على أهمية سرعة الانتهاء من دراسة الملفات المقدمة، والتأكد من استيفائها لكافة الشروط، تمهيدًا لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها في اجتماع اللجنة العليا، بما يحقق مصلحة المواطنين ويحافظ على حقوق الدولة على حد سواء.

شهد الاجتماع حضور :الأستاذ كامل علي غطاس السكرتير العام، المهندس كمال الجمل وكيل وزارة الري، المهندس محمد أمين وكيل وزارة الزراعة، المهندس محمد سعيد وكيل وزارة الإسكان،الأستاذة سمر فتحى المشرف العام على الأمانة الفنية باللجنة ،بجانب و التنفيذيين المعنيين بإدارة الأملاك
 

بني سويف الفشن الواسطي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الشاب كيرلس وديع

الفرح تحول إلى مأتم.. وفاة كيرلس وديع بعد انتهاء حفل زفافه في سوهاج

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 25 أغسطس 2026.. عيار 21 الآن

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 25 أغسطس 2026.. عيار 21 الآن

أسعار الدواجن

هبوط البانيه.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

الصحفية آية ياسر

بعد استغاثة جوزي هيموتـ ني.. الصحفية آية ياسر تطمئن الجميع وتكشف تفاصيل ما حدث

عموتة

عرابي: مش كل اللي لبس قميص الأهلي صانه.. واهدوا على عموتة

امام عاشور

شبانة يتحدى الإعلام السعودي: اثبتوا أن الأهلي عرض إمام عاشور على اتحاد جدة

الاهلي

مش شخصية الأهلي.. كواليس غضب عموتة ووائل جمعة بين شوطي مباراة الشرقية إنبي

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني

بعد قرار ترامب.. كندا تعلن عن فرض رسوم جمركية انتقامية اليوم

ترشيحاتنا

السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يهنئ رئيس الجابون بذكرى العيد القومي

دونالد ترامب و نجله

تهديدات إيرانية باغتيال نجل ترامب.. وجهاز الخدمة السرية الأمريكي يرد

رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام

رئيس وزراء بريطانيا يخطط لزيارة أمريكا لتعزيز الدفاعات الجوية لأوكرانيا

بالصور

دراسة تحسم الجدل.. هل زيت السمك يحمي من الزهايمر؟ النتائج قد تفاجئك

دراسة تحسم الجدل.. هل زيت السمك يحمي من الزهايمر؟ النتائج قد تفاجئك
دراسة تحسم الجدل.. هل زيت السمك يحمي من الزهايمر؟ النتائج قد تفاجئك
دراسة تحسم الجدل.. هل زيت السمك يحمي من الزهايمر؟ النتائج قد تفاجئك

في أحدث إطلالة.. سارة سلامة تثير الجدل بفستان صيفى جريء

سارة سلامة تثير الجدل بجمالها بفستان صيفى جرئ
سارة سلامة تثير الجدل بجمالها بفستان صيفى جرئ
سارة سلامة تثير الجدل بجمالها بفستان صيفى جرئ

هل القهوة ترفع ضغط الدم؟ الإجابة قد تفاجئك.. ومتى تصبح خطيرة؟

هل القهوة ترفع ضغط الدم فعلًا؟
هل القهوة ترفع ضغط الدم فعلًا؟
هل القهوة ترفع ضغط الدم فعلًا؟

بالحجاب.. حلا شيحة تخطف الأنظار في أحدث ظهور

بالحجاب..أحدث ظهور للنجمة حلا شيحة
بالحجاب..أحدث ظهور للنجمة حلا شيحة
بالحجاب..أحدث ظهور للنجمة حلا شيحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم نويصر - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: المصريون وسيدنا النبي.. حب لا تحدّه حدود

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أتيليه القاهرة.. المكان الذي يشبهنا!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مشروع الاستيطان الإسرائيلي E1 يهدد آفاق السلام

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : شارع إبراهيم باشا بالكوربة .. ذاكرة تاريخية تستعيد رونقها في الجمهورية الجديدة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثمرات الشورى الأسرية

المزيد