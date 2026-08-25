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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رسائل تهنئة بالمولد النبوي الشريف

رسالة تهنئة بالمولد النبوي الشريف
رسالة تهنئة بالمولد النبوي الشريف
محمد غالي

مع حلول ذكرى المولد النبوي الشريف لعام 2026، يبحث الكثير من المواطنين عن أجمل رسائل وعبارات التهنئة لإرسالها إلى الأهل والأصدقاء والأحبة، تعبيرا عن الفرحة بهذه المناسبة الدينية المباركة، وإحياء لذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وما تحمله سيرته العطرة من قيم الرحمة والمحبة والتسامح وحسن الخلق.

وتتنوع رسائل التهنئة بالمولد النبوي الشريف بين العبارات القصيرة التي تناسب مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة، والرسائل التي تحمل معاني الدعاء والبركة، إلى جانب كلمات التهنئة الرسمية التي يمكن إرسالها إلى الأصدقاء والزملاء والأقارب.

رسالة تهنئة بالمولد النبوي الشريف

  أجمل رسائل تهنئة بالمولد النبوي 2026

كل عام وأنتم بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف، أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات.

بمناسبة ذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يملأ قلوبكم نورا وإيمانا، وأن يرزقكم السعادة والطمأنينة.

تهنئة قلبية بمناسبة المولد النبوي الشريف، أعاده الله عليكم وعلى أسركم بالخير والبركة، وجعلنا وإياكم من المتبعين لسنة نبيه الكريم.

كل عام وأنتم وأحبابكم بخير بمناسبة ذكرى مولد خير البشر، نسأل الله أن يحفظكم ويرزقكم راحة البال ودوام السعادة.

في ذكرى مولد الحبيب المصطفى، أرسل لكم أطيب التهاني وأصدق الأمنيات، سائلا الله أن يجعل أيامكم عامرة بالخير والبركة.

كل عام وأنتم بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف، جعل الله هذه الذكرى المباركة سببا للخير والرحمة والسكينة في حياتكم.

أهنئكم بذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله أن يرزقكم شفاعته وأن يجمعنا وإياكم في جنات النعيم.

بمناسبة مولد سيد الخلق، أتمنى لكم ولعائلاتكم الصحة والسعادة والرزق الواسع، وكل عام وأنتم بخير.

رسالة تهنئة بالمولد النبوي الشريف

  رسائل المولد النبوي للأهل والأقارب

إلى أهلي وأحبتي، كل عام وأنتم بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف، أسأل الله أن يحفظكم ويجمع قلوبنا دائما على الخير والمحبة.

أرسل إلى عائلتي أجمل التهاني بمناسبة ذكرى مولد النبي الكريم، أعادها الله علينا جميعا بالخير واليمن والبركات.

في ذكرى مولد الحبيب المصطفى، أسأل الله أن يحفظ أهلي وأحبتي، ويمنحهم الصحة والعافية وراحة البال.

كل عام وعائلتي وأقاربي بخير، جعل الله المولد النبوي الشريف مناسبة للفرح والرحمة والبركة في بيوتنا.

  تهنئة المولد النبوي للأصدقاء والأحبة

إلى أصدقائي وأحبتي، كل عام وأنتم بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف، أسأل الله أن يكتب لكم الخير والسعادة في كل أيامكم.

أحب أن أكون من أوائل المهنئين لكم بمناسبة مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل عام وأنتم بألف خير.

في ذكرى مولد الحبيب المصطفى، أرسل لكم أطيب التهاني وأجمل الأمنيات، وأسأل الله أن يجعل حياتكم مليئة بالنور والبركة.

كل عام وأصدقائي وأحبتي بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف، أعاده الله عليكم وأنتم في أفضل حال.

أهنئكم بالذكرى العطرة لمولد النبي المجتبى والحبيب المصطفى، وأسأل الله أن يجمعنا دائما على الخير والمحبة.

رسالة تهنئة بالمولد النبوي الشريف

  عبارات قصيرة للمولد النبوي 2026

كل عام وأنتم بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف.

مولد النبي نور وهداية ورحمة للعالمين، كل عام وأنتم بخير.

أطيب التهاني وأجمل الأمنيات بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

أعاد الله عليكم ذكرى المولد النبوي بالخير واليمن والبركات.

في ذكرى مولد خير البشر، أسأل الله لكم السعادة والطمأنينة والبركة.

كل عام وقلوبكم عامرة بالإيمان والمحبة والخير.

نسأل الله أن يجعل ذكرى المولد النبوي بداية لكل خير وبركة.

تهانينا بالذكرى العطرة لمولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم.

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