كيفية استخراج شهادة ميلاد للتقديم بالجامعات

يبحث كثير من المواطنين عن أسعار استخراج شهادات الميلاد لعام 2026، بالتزامن مع الحاجة إلى الحصول على الوثائق الرسمية لاستخدامها في مختلف الإجراءات الحكومية والخدمية، وعلى رأسها التقديم بالجامعات.

وتوفر وزارة الداخلية، من خلال قطاع الأحوال المدنية والسجلات المدنية والمراكز النموذجية، خدمات استخراج الوثائق الرسمية وتسجيل وقائع الميلاد والوفاة، في إطار تسهيل الإجراءات على المواطنين وتسريع تقديم الخدمات.

وتشمل الخدمات المتاحة استخراج شهادات الميلاد والوفاة، إلى جانب تسجيل المواليد الجديدة وفقا للضوابط والإجراءات المقررة.

كيفيه استخراج شهادة ميلاد للتقديم بالجامعات

أسعار استخراج شهادة الميلاد 2026

حددت الرسوم المقررة لاستخراج عدد من الوثائق من خلال المراكز النموذجية التابعة لقطاع الأحوال المدنية على النحو التالي.

شهادة ميلاد بقيمة 25 جنيها.

شهادة ميلاد مميكنة لأول مرة بقيمة 45 جنيها.

شهادة وفاة بقيمة 25 جنيها.

خطوات استخراج شهادة الميلاد 2026

يمكن للمواطن التوجه إلى السجل المدني أو أحد المراكز النموذجية التابعة لقطاع الأحوال المدنية لاستخراج شهادة الميلاد المميكنة.

ويتطلب تقديم طلب الحصول على صورة وثيقة أو مستند من خلال نموذج 40.

وفي حال عدم الاستدلال على بيانات المواطن أو وجود اختلاف في بيانات الميلاد المسجلة على الحاسب الآلي، قد يطلب تقديم مستخرج شهادة الميلاد الورقي لإتمام إجراءات التسجيل أو التصحيح، أو تقديم صورة ضوئية معتمدة وفقا للإجراءات المتبعة.

وتصدر شهادة الميلاد المميكنة عقب استكمال البيانات والإجراءات المطلوبة.

كيفيه استخراج شهادة ميلاد للتقديم بالجامعات

الاستخراج أونلاين بالدخول إلى موقع منصة مصر الرقمية

اختيار خدمة استخراج شهادة ميلاد (للثانية أو لأول مرة بشرط وجود بيانات مسجلة مسبقاً).

إدخال بيانات المستفيد واسم الأم بدقة.

دفع الرسوم وتوصيل الشهادة إلى عنوان البيت عن طريق البريد المصري.

الاستخراج من السجل المدني بالتوجه إلى أقرب مجمع أو فرع للسجل المدني (الأحوال المدنية).

تقديم بطاقة الرقم القومي لإثبات صلة القرابة (من الدرجة الأولى).

استيفاء النموذج الخاص بطلب الشهادة واستلامها في نفس اليوم غالباً

استخراج شهادة الميلاد المميكنة

طرق استخراج شهادة الميلاد المميكنة من الماكينات الذكية الحديثة التي تشبه ماكينات الصراف الآلي ATM، والتي تتيح الحصول على المستندات الرسمية بسهولة وسرعة دون الحاجة للانتظار داخل مكاتب السجل المدني.

أماكن توافر ماكينات السجل المدني الذكية

وتنتشر الماكينات الذكية حاليا في عدد من المراكز التجارية والمواقع الحيوية بالقاهرة والمحافظات، من بينها مول العرب بمدينة السادس من أكتوبر، وسيتي ستارز بمدينة نصر، ومول مكسيم، وسيتي سنتر المعادي، بالإضافة إلى مطار القاهرة الدولي ومول طنطا بمحافظة الغربية.

وتهدف هذه الخطوة إلى تخفيف الضغط عن مكاتب السجل المدني، وتقديم خدمات حكومية أكثر سهولة وكفاءة للمواطنين، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتطوير منظومة الأحوال المدنية.

وحددت الجهات المختصة رسوم استخراج شهادة الميلاد المميكنة بقيمة 50 جنيها، سواء عند استخراجها لأول مرة أو من خلال ماكينات السجل المدني الذكية.

الفئات المسموح لها باستخراج الشهادة

ويتيح القانون استخراج شهادة الميلاد لعدد من الأقارب، وهم: الشخص نفسه، والأب، والأم، والأخ، والأخت، والزوجة، والأبناء، والعم، والجد، والخال، وذلك بشرط إدخال البيانات بشكل صحيح واستيفاء الإجراءات المطلوبة.

كيفيه استخراج شهادة ميلاد للتقديم بالجامعات

موعد قيد المواليد الجديدة

يجب الإبلاغ عن واقعة الميلاد داخل مصر خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما من تاريخ الولادة، وذلك من خلال مكتب الصحة الذي تقع واقعة الولادة في نطاق اختصاصه.

أما بالنسبة للمواليد المصريين في الخارج، فيتم الإبلاغ عن واقعة الميلاد خلال 3 أشهر من تاريخ حدوثها، من خلال قنصلية جمهورية مصر العربية في الدولة التي وقعت بها الولادة.

وفي حال عدم وجود قنصلية مصرية، يتم اتخاذ الإجراءات المقررة من خلال قسم سجل مدني المركز الرئيسي بقطاع الأحوال المدنية وفقا للقواعد المنظمة.

إجراءات استخراج شهادة ميلاد للمواليد الجديدة

يتم التبليغ عن المواليد الجديدة باستخدام النموذج المخصص لذلك والمتاح مجانا في مكتب الصحة، بمعرفة الشخص الذي يحق له الإبلاغ عن الواقعة.

ويتطلب تسجيل المولود تقديم المستندات التي تثبت صحة واقعة الميلاد وبيانات الوالدين، إلى جانب الوثائق التي تثبت العلاقة الزوجية بينهما.

كيفيه استخراج شهادة ميلاد للتقديم بالجامعات

وبعد تسجيل الواقعة وقيدها، يتم تحرير شهادة الميلاد وتسليمها للمواطن وفقا للإجراءات المعمول بها، ثم تستكمل الجهات المختصة خطوات تسجيل البيانات وإدراجها إلكترونيا، تمهيدا لتحديد الرقم القومي للمولود.

وتأتي هذه الخدمات في إطار تسهيل حصول المواطنين على الوثائق الرسمية، مع أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة للإبلاغ عن المواليد والتأكد من صحة البيانات والمستندات المقدمة لتجنب تأخير إجراءات التسجيل أو استخراج الوثائق.