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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

أسعار وطرق إستخراج شهادة ميلاد مميكنة

شهادة ميلاد
شهادة ميلاد
مصطفى الرماح

حدّدت وزارة الداخلية، الأسعار المقررة لاستخراج شهادات الميلاد والوفاة لعام 2026، من خلال قطاع الأحوال المدنية بجميع السجلات المدنية والمراكز النموذجية الحديثة التي تم تطويرها وتزويدها بالخدمات المتكاملة، تسهيلاً على المواطنين وتسريعًا لإجراءات استخراج الوثائق الرسمية.

استخراج شهادة الميلاد 2026

يمكن استخراج شهادة الميلاد 2026 لأول مرة مقابل 45 جنيها وفي المرات التي تليها مقابل 25 جنيها، واستخراج شهادة الوفاة مقابل 25 جنيها، من خلال المراكز النموذجية الحديثة التابعة للأحوال المدنية.

أسعار استخراج شهادات الميلاد والوفاة

  1. شهادة ميلاد 25 جنيهًا
  2. شهادة ميلاد مميكنة 45 جنيهًا
  3. شهادة وفاة 25 جنيهًا

خطوات استخراج شهادة الميلاد

ويتطلب استخراج شهادة الميلاد المميكنة 2026 "نموذج 40" طلب الحصول على صورة وثيقة أو مستند، وفي حالة عدم الاستدلال أو اختلاف بيانات ميلاد المواطن بالحاسب؛ يجب على المواطن إرفاق مستخرج شهادة الميلاد الورقي، لإجراء التسجيل أو التصحيح أو صورة ضوئية معتمدة.

ضمن أوراق التقديم بالشرطة.. كيفية استخراج شهادة ميلاد من الماكينات الذكية
استخراج شهادة الميلاد

من يحق له استخراج شهادة الميلاد

يمكن استخراج شهادة الميلاد المميكنة 2026 عن طريق الشخص نفسه أو الأب والأم والأخ والعم والزوجة والأبناء والجد والخال، عن طريق التوجه إلى أقرب سجل مدني لمحل إقامة الشخص وطلب استخراج شهادة الميلاد المميكنة، والتي تصدر في نفس الوقت.

 

قيد المواليد الجديدة

وعن قيد المواليد، يجب التبليغ عن المواليد خلال 15 يوما من تاريخ حدوث الولادة، وذلك بالتقدم إلى مكتب الصحة الذى حدثت في دائرته الولادة، ويكون التبليغ عن وقائع، الميلاد التي حدثت للمصريين في الخارج خلال 3 أشهر من تاريخ حدوثها، وذلك لقنصلية جمهورية مصر العربية بالخارج أو لقسم سجل مدني المركز الرئيسي بالقطاع عن طريق البريد الموصى عليه فيى حالة عدم وجود قنصلية.

شهادة ميلاد المواليد الجديدة

ويكون التبليغ بالمواليد الجديدة من نسختين على نموذج مجاني بمكتب الصحة بمعرفة من له حق التبليغ، ومعه ما يؤيد صحة الواقعة، وصحة بيانات الوالدين، والوثيقة التي تثبت العلاقة الزوجية بينهما، وتحرر شهادة الميلاد عقب قيدها مباشرة وتسلم للمواطن، ويقوم مكتب الصحة بإرسال التبليغات للسجل المدني الذي يتولى بدوره قيدها مرة أخرى بدفتر مواليد السجل، ثم إرسالها للإدارة؛ لإدخالها بياناتها على الحاسب الآلي، وتحديد الرقم القومي للمولود.


 

وزارة الداخلية شهادات الميلاد الأحوال المدنية

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