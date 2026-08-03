القبض على المتهم بسرقة سيارة بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من كسر زجاج سيارته وسرقة محتوياتها بالبحيرة .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 9 يوليو المنقضى تبلغ لقسم شرطة كفر الدوار من زوجة القائم على النشر (ربة منزل – مقيمة بدائرة القسم) بإكتشافها سرقة بطارية السيارة الخاصة بزوجها ووجود كسر بزجاج الباب الأيسر للسيارة .

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عامل بمغسلة سيارات – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة القسم) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وتم بإرشاده ضبط البطارية المستولى عليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

