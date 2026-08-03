عايز مشاهدات .. القبض على شخص تشكك فى صدق بيان لـ الداخلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تشكيك القائم على النشر فى أحد البيانات المنشوره على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية بشأن ضبط طرفى مشاجرة حدثت داخل أحد التجمعات السكنية بالجيزة والزعم بكون الواقعة شروع فى قتل وليست مشاجرة ، وأن أحد المتهمين وشقيقه خارج البلاد ولم يتم ضبطهما.

بالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات ، وأنه تم ضبط طرفى المشاجرة ، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما وعرضهما على النيابة العامة ، ونشر خبر بذات المضمون بالصفحة الرسمية للوزارة بتاريخ 27 يوليو المنقضى.

وأمكن تحديد وضبط القائم على النشر ( مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام) وبمواجهته أقر بإدعائه الكاذب ، وقيامه بنشر مقطع الفيديو المشار إليه على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى لتحقيق نسب مشاهدات مرتفعة وأرباح مالية.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

