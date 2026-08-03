صرف مساعدات مالية لمستحقين في لقاء محافظ أسوان بـ 38 مواطنا .. تفاصيل

واصل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان لقاءاته الجماهيرية الأسبوعية مع المواطنين، للإستماع إلى مطالبهم وشكواهم وإحتياجاتهم، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها، بما يسهم فى تحسين مستوى الخدمات، وتعزيز التواصل المباشر بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين.



الإستماع إلى 38 مواطناً وتوجيه بسرعة دراسة مطالبهم

وخلال اللقاء الذى حضره نائب المحافظ السيد أسامة رزق داود ، حرص محافظ أسوان على الإستماع لكل مواطن بشكل منفرد لعرض مشكلته ومطلبه، بإجمالى 38 مواطناً ومواطنة، موجهاً الجهات التنفيذية بسرعة دراسة كافة الحالات، والتعامل معها وفقاً للإمكانيات المتاحة، بما يحقق الإستجابة الفورية للمطالب، ويراعى البعد الإنسانى والإجتماعى فى التعامل مع الحالات.



إهتمام خاص بذوى الإعاقة

وشهد اللقاء تخصيص أول 13 حالة لذوى الإعاقة، حيث تم توجيه الجهات المختصة بدراسة مطالبهم، والعمل على تقديم أوجه الدعم والرعاية اللازمة لهم، فى إطار جهود الدولة لدعم وتمكين ذوى الهمم، وتعزيز مظلة الحماية الإجتماعية، ودمجهم فى مختلف مجالات الحياة.



دعم إجتماعى وفرص عمل ومشروعات صغيرة

وفى هذا الإطار، كلف المحافظ مديرية التضامن الإجتماعى بصرف مساعدات مالية عاجلة لعدد من الحالات المستحقة من حساب مؤسسة التكافل، مراعاة لظروفهم المعيشية والأسرية، كما وجه مديرية العمل بتوفير فرص عمل مناسبة بالقطاع الخاص لعدد من الحالات، ومن بينها ذوو الإعاقة ضمن نسبة الـ 5 %، فضلاً عن دراسة مطالب بعض الشباب لتوفير فرص تدريب وتأهيل، وتنفيذ مشروعات إنتاجية تساعدهم على توفير مصدر دخل مستدام.



توفير خدمات صحية ومصادر رزق للحالات المستحقة



كما كلف محافظ أسوان مديرية العمل بتوفير ماكينة خياطة لإحدى السيدات، دعماً لها فى إقامة مشروع يوفر لها دخلاً ثابتاً، بالإضافة إلى توجيه فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بتوفير الرعاية الطبية والعلاج اللازم لعدد من الحالات المرضية ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل.



وفى السياق ذاته، وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن أسوان وكوم أمبو وإدفو بتوفير باكيات داخل السويقات لعدد من الحالات المستحقة، لمساعدتهم فى توفير مصدر رزق كريم، كما تم تكليف مديريات التربية والتعليم، والتنظيم والإدارة، والمواقف، والتخطيط العمرانى، إلى جانب المستشار القانونى للمحافظة، بدراسة عدد من الطلبات المقدمة من المواطنين، والعمل على سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بها وفقاً للضوابط والإمكانيات المتاحة.



إستمرار عقد اللقاءات الجماهيرية

إستمرار عقد اللقاءات الجماهيرية بشكل دورى مرتين أسبوعياً ، وأن المواطنين الراغبين فى عرض مطالبهم أو شكاواهم يمكنهم التقدم بطلبات إلى المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بالديوان العام، مع إرفاق صورة بطاقة الرقم القومى ورقم الهاتف ووسائل التواصل ، وإستيفاء كافة البيانات والمستندات الداعمة للطلبات لضمان سرعة فحصها ودراستها.



يعكس اللقاء الجماهيرى الأسبوعى لمحافظ أسوان إستمرار نهج التواصل المباشر مع المواطنين، والإستماع إلى مطالبهم والعمل على تلبيتها، من خلال التنسيق بين مختلف الجهات التنفيذية لتوفير الدعم الإجتماعى، وفرص العمل، والرعاية الصحية، ومصادر الرزق، بما يسهم فى تحسين جودة الحياة، وترسيخ مفهوم الإستجابة السريعة لإحتياجات المواطنين، فى إطار رؤية الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية .