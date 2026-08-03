رفع 60 طن مخلفات ومتابعة تطوير الطرق بمدينة دراو في أسوان

وجه المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، بالمتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ أعمال التطوير ورفع كفاءة البنية التحتية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع تكثيف جهود النظافة العامة والحفاظ على المظهر الحضاري، فيما تواصل الوحدات المحلية بمختلف المراكز والمدن تنفيذ خططها اليومية للارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

متابعة أعمال إعادة الشيء لأصله

وفي هذا الإطار، تابع سيد سعدي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو، أعمال إعادة الشيء لأصله للطرق والشوارع، والتي تنفذ تحت إشراف مديرية الطرق، في إطار استكمال أعمال تطوير البنية التحتية وإعادة تأهيل الطرق عقب الانتهاء من تنفيذ مشروعات المرافق.

وتسهم هذه الأعمال في الحفاظ على كفاءة شبكة الطرق، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلًا عن تحقيق السيولة المرورية، وتيسير حركة المركبات والمشاة.



تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات

وفي السياق ذاته، واصلت الوحدة المحلية تنفيذ أعمال النظافة العامة، ورفع التراكمات والمخلفات والقمامة من مختلف المناطق والشوارع بمدينة دراو، إلى جانب تفريغ الصناديق والحاويات.

وتم رفع نحو 60 طنًا من المخلفات من أماكن متفرقة، في إطار الجهود اليومية للحفاظ على النظافة العامة، والارتقاء بالمظهر الحضاري، وتوفير بيئة نظيفة وصحية للمواطنين.

وأكد رئيس المدينة استمرار الحملات اليومية للنظافة والمتابعة الميدانية بمختلف القطاعات، تنفيذًا لتوجيهات محافظ أسوان، مع سرعة التعامل مع أي ملاحظات أو تراكمات، للحفاظ على المستوى الحضاري للمدينة، وتحقيق رضا المواطنين عن مستوى الخدمات المقدمة.

وتجسد الجهود التي تشهدها مدينة دراو استمرار تنفيذ توجيهات محافظ أسوان للارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية، من خلال متابعة أعمال إعادة الشيء لأصله للطرق، وتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، والحفاظ على المظهر الحضاري، وتوفير بيئة آمنة ونظيفة للمواطنين، دعمًا لجهود التنمية المستدامة بالمحافظة.