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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

فى جولة ميدانية لمحافظ أسوان.. رصد مخالفات بناء وتكثيف أعمال النظافة ودراسة تحسين المحور المرورى

جولة ميدانية
جولة ميدانية
محمد عبد الفتاح

واصل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جولاته الميدانية الصباحية لمتابعة الأوضاع بالشوارع والأحياء السكنية ، والتأكد من إنتظام مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع سرعة التعامل مع أى مخالفات أو ملاحظات يتم رصدها على أرض الواقع .

رصد مخالفات بناء وإتخاذ إجراءات رادعة
وفى هذا الإطار، رصد محافظ أسوان وجود بعض حالات البناء المخالف بتعلية أدوار علوية لعدد من العقارات السكنية بنطاق حى مدينة ناصر وشارع كسر الحجر، وعلى الفور شدد المحافظ على المسئولين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بسرعة إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

والتسجيل على المنظومة الإلكترونية للمخالفين، لمنعهم من الحصول على الخدمات التموينية وغيرها من الخدمات الأخرى ، فضلاً عن إتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه المتسبب فى إصدار أى تراخيص للمبانى المخالفة، بما يضمن فرض هيبة القانون والتصدى لأى تعديات أو مخالفات .

تكليفات برفع كفاءة النظافة والإستجابة لمطالب المواطنين


وفى السياق ذاته، وجه المهندس عمرو لاشين بتكثيف أعمال النظافة العامة بمختلف المناطق والأحياء السكنية، ومن بينها منطقة المناعية بمحيط الشهر العقارى، بما يسهم فى توفير بيئة نظيفة والحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة .
وخلال الجولة الميدانية، حرص محافظ أسوان على الإستماع لمطالب وإحتياجات عدد من المواطنين، موجهاً المسئولين بسرعة التعامل معها والعمل على تلبيتها وفقاً للإمكانيات المتاحة، بما يعكس حرص المحافظة على التواصل المباشر مع المواطنين والإستجابة لمطالبهم.

دراسة حلول مرورية للقضاء على التكدسات
كما كلف عمرو لاشين إدارة المرور بإجراء دراسة لتفريغ المنطقة المحيطة بميدان مجدى يعقوب والمحكمة من السيارات والمركبات بهدف القضاء على التكدسات المرورية وتحقيق السيولة فى الحركة ، ولاسيما فى ظل أهمية هذا المحور الذى يربط بين كورنيش النيل وشارع كسر الحجر .


تعكس الجولات الميدانية المستمرة لمحافظ أسوان المتابعة المباشرة لمختلف الملفات الخدمية والتنموية من خلال التصدى لمخالفات البناء ، وتكثيف أعمال النظافة، والإستجابة لمطالب المواطنين، إلى جانب دراسة حلول مرورية تسهم فى تحقيق السيولة المرورية، بما يدعم جهود المحافظة فى الإرتقاء بجودة الحياة وتوفير بيئة حضارية وآمنة للمواطنين .

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