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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار أسوان| تدخلات عاجلة للتعامل مع مشاكل الصرف الصحي.. والاستماع لمطالب المواطنين بالتأمينات الاجتماعية بالنفق

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ  24 ساعة من يوم الأحد الموافق 2/8/2026.

واصل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جولاته الميدانية بتفقد منطقة خور عواضة بهدف البدء فى تنفيذ تدخلات عاجلة للتعامل مع مشاكل الصرف الصحى.
 

https://www.elbalad.news/7059442

تفقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان مبنى منطقة التأمينات الاجتماعية بالنفق .
 

حرص محافظ أسوان على الإستماع إلى مطالب وإحتياجات المواطنين المترددين على المنطقة، موجهاً مدير عام الفرع ممدوح فتحى بحسن إستقبال المواطنين والتعامل معهم بصورة حضارية، مع توضيح آليات العمل والإجراءات المتبعة، وتعريف المترددين بالحلول التى أقرتها الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى للتغلب على مشكلات السيستم الإلكترونى، بما يسهم فى سرعة إنجاز الخدمات وتقليل فترات الإنتظار.

https://www.elbalad.news/7059560

واصل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جولاته الميدانية لمتابعة احتياجات المواطنين والوقوف على مطالبهم على أرض الواقع، بما يسهم فى تحسين مستوى الخدمات وتحقيق رضا المواطنين. 

https://www.elbalad.news/7059615

كرم المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، مدير عام التعليم  بمديرية التربية والتعليم فيصل نعيم عبد الله، بمناسبة بلوغه السن القانونية للمعاش من خلال إهداؤه شهادة تقدير ودرع المحافظة تقديراً لمسيرة مهنية حافلة بالإخلاص والتفانى والعطاء فى خدمة المنظومة التعليمية .

https://www.elbalad.news/7059805


جهود متنوعة 

يستكمل المسئولون بالوحدات المحلية بمختلف المراكز والمدن بأسوان متابعة معدلات التنفيذ بمشروعات التنمية والخدمات بما يسهم فى تحسين جودة الحياة وتوفير بيئة حضارية وآمنة للمواطنين .

https://www.elbalad.news/7059815

استكمل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جولاته الميدانية لمتابعة مستوى الخدمات والوقوف على معدلات الإنضباط بالشوارع والأسواق بما يسهم فى توفير بيئة حضارية وآمنة للمواطنين والسائحين .

https://www.elbalad.news/7059808


 

نعى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، ببالغ الحزن والأسى ، المغفور له بإذن الله الدكتور حامد مكى نقيب أطباء أسوان ، الذى وافته المنية اليوم ، بعد مسيرة حافلة بالعطاء والإخلاص فى خدمة المرضى والقطاع الطبى تاركاً بصمة إنسانية ومهنية مشرفة ستظل محل تقدير وإعتزاز الجميع .

https://www.elbalad.news/7059811


 

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