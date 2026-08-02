محافظ أسوان : إجراءات عاجلة لتطوير خدمات التأمينات للتيسير على المواطنين

تفقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان مبنى منطقة التأمينات الاجتماعية بالنفق .



حرص محافظ أسوان على الإستماع إلى مطالب وإحتياجات المواطنين المترددين على المنطقة، موجهاً مدير عام الفرع ممدوح فتحى بحسن إستقبال المواطنين والتعامل معهم بصورة حضارية، مع توضيح آليات العمل والإجراءات المتبعة، وتعريف المترددين بالحلول التى أقرتها الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى للتغلب على مشكلات السيستم الإلكترونى، بما يسهم فى سرعة إنجاز الخدمات وتقليل فترات الإنتظار.



تنظيم العمل والتيسير على المترددين



كما كلف المحافظ بوضع لوحات تعريفية واضحة داخل مقر الفرع تتضمن الإجراءات والخدمات التى يتم تقديمها وفقاً لأولويات العمل، وتشمل معاملات تجديد تراخيص السيارات والسائقين، وشهادات التراخيص، والبرنتات التأمينية، وبيانات المعاش، والحالات الخاصة بذوى الإعاقة، وتسوية معاشات بلوغ السن وحالات الوفاة، وصرف الحقوق التأمينية لأصحاب المعاشات والمستفيدين عنهم، مع توضيح أن جزءاً من المبالغ المحصلة يتم توريده لصالح منظومة التأمين الصحى الشامل، بما يسهم فى تنظيم حركة المترددين والحد من التكدس داخل المقر .



جهود متنوعة



وفى إطار القضاء على أسباب التكدس وتحسين بيئة تقديم الخدمة، أكد المهندس عمرو لاشين أن المحافظة تتابع بالتنسيق مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية إنهاء إجراءات نقل مكتب التأمينات من منطقة أطلس إلى المقر الجديد بمنطقة الشيخ هارون بجوار كلية الدراسات الإسلامية، نظراً لضيق المقر الحالى وعدم ملاءمته للأعداد المتزايدة من المواطنين، مع الإسراع فى إستكمال إجراءات توصيل التيار الكهربائى وتشغيل الأجهزة بالمقر الجديد، إلى جانب الإستفادة من المبنى الآخر بطريق السادات بجوار نيابة المرور، بما يسهم فى مضاعفة الطاقة الإستيعابية وسرعة إنجاز المعاملات.



حلول عاجلة للتعامل مع المواطنين



وأكد محافظ أسوان أنه تم تنفيذ حزمة من الإجراءات العاجلة للتيسير على المواطنين، شملت التنسيق بين الإدارة العامة لمناطق ومكاتب أسوان بالهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية لإستخراج تصريح تسيير للمركبات لمدة 3 أشهر فى حالات التجديد، بما يضمن عدم تعطيل مصالح المواطنين .

كما تم إتاحة تقديم خدمات التأمينات من خلال مكاتب ومناطق دراو وكوم أمبو وإدفو، وخاصة فيما يتعلق بتأمينات السيارات، مع إستمرار تقديم الخدمة بمكتب أسوان، ومنح الأولوية بمكتب السيارات لحالات سيارات الضبط المرورية ونقل الملكية، بما يضمن سرعة إنهاء الإجراءات وعدم تعرض المواطنين لأى مساءلات قانونية أو توقيع غرامات نتيجة تأخر إنهاء معاملاتهم .



تعكس الإجراءات التى إتخذتها محافظة أسوان لتطوير منظومة التأمينات الإجتماعية حرص الدولة على تحسين جودة الخدمات الحكومية، والإستجابة السريعة لمطالب المواطنين، والقضاء على التكدسات، وتوفير بيئة خدمية أكثر كفاءة، بما يواكب مستهدفات رؤية مصر 2030 ورؤية أسوان 2040 نحو إدارة حكومية عصرية ترتكز على سرعة الإنجاز وجودة الأداء وتحقيق رضا المواطن.