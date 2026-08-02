وائل كفوري يحيي حفله بزي الجيش اللبناني احتفالًا بالمناسبة الوطنية

لفت الفنان اللبناني وائل كفوري الأنظار خلال حفله الذي أقيم على مسرح “فوروم دو بيروت”، بعدما اختار الظهور مرتديًا الزي العسكري، تزامنًا مع الاحتفال بعيد الجيش اللبناني، في لفتة نالت إعجاب الحضور.

وافتتح كفوري الحفل بأغنية “أنا رايح بكرا عالجيش”، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي استقبله بحفاوة، فيما شهدت الأمسية حضورًا جماهيريًا واسعًا وأجواءً احتفالية مميزة.

وعلى صعيد آخر، يواصل وائل كفوري الترويج لأحدث أعماله الغنائية “ما في غيرا”، والتي طرحها مؤخرًا عبر قناته الرسمية على موقع “يوتيوب” إلى جانب مختلف المنصات الموسيقية.

وتحمل الأغنية توقيع الشاعر أحمد ماضي، فيما وضع ألحانها طارق أبو جودة، وتولى عباس صباح مهمة التوزيع الموسيقي، بالإضافة إلى الميكس والماستر