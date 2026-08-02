العراق .. انفجار قوي داخل معسكر التاجي نتيجة لإرتفاع الحرارة

أعلن رئيس خلية الإعلام الأمني العراقي ، سعد معن، اليوم الأحد انفجار قوي داخل معسكر التاجي، وذلك نتيجة لإرتفاع الحرارة.

وأشار رئيس خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان له إلى أن فرق الدفاع المدني لازالت تواصل مكافحة الحريق.

بدوره قال الناطق باسم وزارة الدفاع، يحيى رسول، في بيان أن “حريقاً اندلع داخل أحد المستودعات في معسكر التاجي نتيجة ارتفاع درجات الحرارة والذي يضم أعتدة عائدة للفرقة المدرعة التاسعة”.



وكان المتحدث باسم الحكومة العراقية ، حيدر العبودي، قد أكد أن الاجتماع الأمني الطارئ الذي عُقد يوم أمس اتخذ إجراءات واضحة لمنع انطلاق أي تهديدات من الأراضي العراقية باتجاه دول الجوار.

وقال العبودي، في تصريح لقناة دجلة، إن رؤية رئيس الوزراء علي الزيدي ثابتة وتستند إلى معطيات دستورية، مشدداً على أن الحكومة لا تسمح باستخدام الأراضي العراقية لاستهداف دول الجوار أو تهديد أمنها.

وأضاف أن الدولة العراقية ترفض أن يكون العراق ممراً لأي اعتداء، مثلما ترفض تدخل أي دولة أخرى في شؤونها الداخلية، مؤكداً تمسك الحكومة بمبدأ احترام السيادة وعدم التدخل المتبادل.

وأشار إلى أن القوات المسلحة العراقية على أتم الجاهزية لإحباط أي عملية قد تهدد دول الجوار، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع استخدام الأراضي العراقية منطلقاً لأي تحرك يضر بأمن المنطقة.

وشدد العبودي على أن العراق لن يكون جزءاً من محاور الصراع في المنطقة، وأن الحكومة تعمل على تجنيب البلاد تداعيات التصعيد، والحفاظ على أمن العراق واستقرار علاقاته مع دول الجوار