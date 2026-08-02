إضراب أطقم الضيافة يجبر ويست جيت الكندية على إلغاء 300 رحلة طيران

ألغت شركة "ويست جيت"، ثاني أكبر شركة طيران في كندا، أكثر من 300 رحلة جوية، اليوم بسبب إضراب نفذه آلاف من أفراد أطقم الضيافة الجوية بعد امتناعهم عن العمل، حسب وكالة أنباء نوفوستي.

وقالت وكالة "أسوشيتد برس" إن شركة ويست جيت أكدت بدء الإضراب، وألغت أكثر من 300 رحلة حتى صباح الأحد، ما أربك خطط سفر آلاف الركاب خلال عطلة نهاية أسبوع تمتد لثلاثة أيام في كندا

كانت نقابة مضيفي الطيران في الشركة قد أعلنت، في أواخر يوليو، اعتزامها تنفيذ إضراب خلال عطلة نهاية الأسبوع إذا لم تكلل المفاوضات مع الإدارة بشأن آليات الأجور بالنجاح.



وأشارت إلى أن النقابة تمثل 4.4 ألف مضيف ومضيفة طيران، فيما أعلنت الشركة تعليق تشغيل الرحلات التي تستخدم طائرات بوينغ 737 وبوينغ 787 حتى إشعار آخر.

وتتخذ شركة "ويست جيت" من مدينة كالغاري بمقاطعة ألبرتا مقرا لها، وتشغل رحلات داخلية ودولية إلى وجهات في أمريكا الشمالية وأوروبا ومنطقة البحر الكاريبي، وتخدم ملايين المسافرين سنويا.