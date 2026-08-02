أعلنت الرئاسة الأرمينية، اليوم /الأحد/، تعيين نيكول باشينيان رئيسًا للحكومة الأرمينية بموجب مرسوم رئاسي صادر عن الرئيس الأرميني فاهاجن خاتشاتوريان.

وذكرت الرئاسة- في بيانها، الذي بثته وكالة أنباء "أرمنبريس" الرسمية- "بموجب الجزء الأول من المادة 149 من الدستور، يتم تعيين نيكول باشينيان رئيسًا للوزراء".

وأُجريت الانتخابات البرلمانية الأخيرة في أرمينيا في 7 يونيو 2026، وبلغت نسبة المشاركة فيها نحو 58.9%.

وحقق حزب "العقد المدني" بزعامة رئيس الوزراء نيكول باشينيان المركز الأول بنسبة 49.9% من الأصوات، وحصل على 64 مقعداً من أصل 105 مقاعد في البرلمان، مما أتاح لباشينيان الاستمرار في منصبه لولاية ثالثة.