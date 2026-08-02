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بعد نجاح المرحلة الأولى.. مطور X تطلق المرحلة الثانية من «بيانكي إليوس» بالساحل الشمالي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بعد نجاح المرحلة الأولى.. مطور X تطلق المرحلة الثانية من «بيانكي إليوس» بالساحل الشمالي

إطلاق المرحلة الثانية من مشروع بيانكي إليوس
إطلاق المرحلة الثانية من مشروع بيانكي إليوس


مطور X تطلق المرحلة الثانية من «بيانكي إليوس» بالساحل الشمالي وتعلن بدء التسليمات صيف 2028

أعلنت شركة مطور X إطلاق المرحلة الثانية من مشروعها «بيانكي إليوس» بالساحل الشمالي، خلال حفل استثنائي أحياه فريق كايروكي، بحضور نخبة من كبار رجال الأعمال، ونجوم المجتمع، والفنانين، إلى جانب عدد من قيادات وخبراء قطاع التطوير العقاري.

ويأتي إطلاق المرحلة الثانية امتدادًا للنجاح الكبير الذي حققه المشروع منذ طرح مرحلته الأولى، والإقبال المتزايد من العملاء الباحثين عن تجربة ساحلية متكاملة تجمع بين الموقع المتميز، والتصميمات العصرية، وجودة التنفيذ، بما يعكس ثقة السوق في رؤية الشركة ومشروعاتها.

وأكدت الشركة التزامها بتنفيذ المشروع وفق الجدول الزمني المعلن، مشيرة إلى أن تسليم وحدات المرحلة الأولى سيبدأ خلال صيف عام 2028، في خطوة تؤكد حرصها على الوفاء بتعهداتها، وتعزيز ثقة العملاء من خلال الالتزام بأعلى معايير الجودة ودقة التنفيذ.

ويُعد «بيانكي إليوس» أحد أبرز المشروعات الساحلية التي تطورها الشركة على ساحل البحر المتوسط، حيث يقدم مفهومًا متكاملًا للحياة العصرية، يجمع بين التصميمات المعمارية المتميزة، والمساحات المفتوحة، والخدمات المتنوعة، بما يلبي تطلعات العملاء الباحثين عن تجربة سكنية وسياحية راقية.

ويعكس إطلاق المرحلة الثانية استمرار الزخم الذي يشهده المشروع، في إطار استراتيجية مطور X الرامية إلى تطوير مشروعات عقارية تضيف قيمة حقيقية للسوق، وتواكب الطلب المتنامي على الوجهات الساحلية المتميزة، مع الالتزام الكامل بتقديم منتج عقاري يرسخ ثقة العملاء ويحقق أعلى معايير الجودة.

شركة مطور X إطلاق المرحلة الثانية بيانكي إليوس الساحل الشمالي حفل استثنائي كايروكي كبار رجال الأعمال

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