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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مواصفات إم جي 07 الكهربائية الجديدة.. وأسعارها عالميًا

إم جي 07 الكهربائية
إم جي 07 الكهربائية
صبري طلبه

واصلت إم جي توسيع تشكيلتها من السيارات الكهربائية من خلال طرح طراز إم جي 07 في السوق الصينية، ليصبح أحدث سيارة كهربائية تنضم إلى مجموعة العلامة خلال الفترة الأخيرة.

أبعاد إم جي 07 الكهربائية

ترتكز إم جي 07 على قاعدة عجلات يبلغ طولها 2.825 متر، بينما يصل طول السيارة إلى 4.886 متر، مع عرض يبلغ 1.9 متر وارتفاع يصل إلى 1.478 متر، كما توفر السيارة مساحة تخزين كبيرة من خلال صندوق أمتعة خلفي بسعة 697 لترًا، بالإضافة إلى صندوق أمامي بسعة 109 لترات.

 إم جي 07 الكهربائية

محركات وأداء إم جي 07 الكهربائية

تقدم إم جي السيارة بخيارين من منظومات الدفع الكهربائية، تبدأ الأولى بمنصة تعمل بجهد 400 فولت وتعتمد على محرك كهربائي مثبت على المحور الخلفي بقوة 176 كيلوواط، أي ما يعادل 239 حصانًا، مع بطارية شبه صلبة تبلغ سعتها 67 كيلوواط ساعة.

وتأتي النسخة الثانية بمنصة كهربائية بجهد 800 فولت، وتستخدم محركًا خلفيًا بقوة 235 كيلوواط، وهو ما يعادل 320 حصانًا، وتختلف مسافات القيادة بحسب الفئة، إذ يتراوح المدى الكهربائي بين 610 و650 كيلومترًا في بعض النسخ، بينما تصل الفئة الأعلى تجهيزًا إلى مدى يبلغ 840 كيلومترًا.

 إم جي 07 الكهربائية

تجهيزات إم جي 07

تضم مقصورة إم جي 07 مجموعة من التقنيات حيث زودت السيارة بشاشة وسطية قياس 15.6 بوصة تتحكم في العديد من الوظائف، إلى جانب لوحة عدادات رقمية بقياس 8.88 بوصة، كما تأتي السيارة بمكيف هواء، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، بالإضافة إلى مقاعد تعمل بالتحكم الكهربائي لتعديل أوضاع الجلوس، وتشمل التجهيزات أيضًا نظامًا للترفيه والمعلومات، وباقة من تقنيات الحماية والمساعدة.

أسعار إم جي 07 في الأسواق العالمية

تقدم إم جي 07 بعدة فئات تختلف من حيث التجهيزات ومدى القيادة، حيث يبدأ سعر الفئة الأولى من نحو 125,900 يوان، بينما يبلغ سعر الفئة الثانية 135,900 يوان. 

وتتوفر فئة 610 Flagship بسعر يصل إلى 145,900 يوان، في حين يبلغ سعر فئة 845 LiDAR نحو 155,900 يوان، وتأتي فئة 845 Flagship على رأس القائمة بسعر يصل إلى 165,900 يوان.

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