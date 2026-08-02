شاومي SU7 PRO الكهربائية بمدى يصل لـ 830 كم

دخلت شاومي مرحلة جديدة في مسيرتها التقنية خلال السنوات القليلة الماضية، بعد انتقالها من تطوير الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية إلى تصنيع السيارات الكهربائية.

وجاءت سلسلة SU7 كأولى ثمار هذا التوسع، حيث قدمت الشركة عدة فئات ومن بينها فئة SU7 PRO التي تجمع بين مدى القيادة الطويل والتجهيزات الحديثة مع المنظومة الكهربائية المتطورة.

تصميم شاومي SU7 PRO

تحمل شاومي SU7 PRO أبعادًا تمنحها مظهرًا انسيابيًا ورياضيًا، إذ يبلغ طول السيارة 4997 مم، بينما يصل عرضها إلى 1963 مم، مع ارتفاع يبلغ 1455 مم، وترتكز على قاعدة عجلات بطول 3000 مم.

كما توفر مساحة تخزين تبلغ 517 لترًا، لتلبية احتياجات الاستخدام اليومي والسفر، وزودت السيارة بمصابيح أمامية تعمل بتقنية LED، إلى جانب عجلات قياس 19 بوصة في الأمام والخلف، بما يمنح التصميم الخارجي طابعًا رياضيًا.

شاومي SU7 PRO

شاومي SU7 PRO ومنظومة الأداء الكهربائي

تعتمد شاومي SU7 PRO على منظومة تشغيل كهربائية بالكامل تضم محركًا كهربائيًا واحدًا، يعمل مع ناقل حركة أوتوماتيكي أحادي السرعة، بينما تنتقل القوة إلى العجلات الخلفية عبر نظام الدفع الخلفي RWD، وتنتج هذه المنظومة قوة إجمالية تبلغ 295 حصانًا، في حين يصل عزم الدوران إلى 400 نيوتن متر.

بطارية كبيرة بمدى قيادة يصل إلى 830 كيلومترًا

تأتي السيارة مزودة ببطارية تبلغ سعتها 94.3 كيلوواط ساعة، وهي من أبرز عناصر القوة في هذا الطراز، إذ تتيح مدى قيادة كهربائيًا يصل إلى 830 كيلومترًا، كما تدعم السيارة الشحن السريع، حيث يمكن رفع مستوى شحن البطارية من 10% إلى 80% خلال نحو 30 دقيقة.

تسارع شاومي SU7 PRO

تعكس الأرقام الفنية قدرات شاومي SU7 PRO على تقديم أداء مناسب لفئة السيارات الكهربائية الرياضية، إذ تستطيع التسارع من السكون إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 5.7 ثانية، بينما تبلغ سرعتها القصوى 210 كيلومترات في الساعة.