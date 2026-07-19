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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بطارية تكفي 505 كيلو ومولد كهرباء .. شاومي سكاي نوماد تظهر لأول مرة

سيارة شاومي سكاي نوماد الجديدة
سيارة شاومي سكاي نوماد الجديدة
إبراهيم القادري

كشفت شركة شاومي عن طرازها الجديد شاومي سكاي نوماد وتنتمي سكاي نوماد لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتعتمد علي نظام كهربائي بمدى ممتد مع محرك بنزين يعمل مولدًا للكهرباء، وتوفر مدى كهربائي يصل إلى 505 كم/ساعة على البطارية وحدها، وبها بطارية سعه 76 كيلوواط/ساعة. 

سيارة شاومي سكاي نوماد الجديدة 

أبعاد شاومي سكاي نوماد

تأتى سيارة شاومي سكاي نوماد في سوق السيارات بطول 496 مم، وعرض 1998 مم، وارتفاع 1785 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 295 مم .

محرك شاومي سكاي نوماد

تحصل سيارة  شاومي سكاي نوماد علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 150 حصان من إنتاج شركة هاربن دونجانج التابعة لتشانجان، وولا يتولى المحرك دفع العجلات مباشرة، بل يعمل مولد لإنتاج الكهرباء وشحن البطارية .

سيارة شاومي سكاي نوماد الجديدة 

ويبلغ استهلاك شاومي سكاي نوماد بعد نفاد شحن البطارية بين 6.1 و6.26 لتر لكل 100 كم/ساعة، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، ويمكنها قطع مسافة 505 كم/ساعة قبل الحاجة لشحن البطارية مره اخري، وبها بطارية سعة 76 كيلووات/ساعة .

تاريخ شاومي في صناعة السيارات

في عام 2021 أعلن مؤسس ورئيس مجلس إدارة شاومي، "لي جون"، عن تأسيس شركة شاومي للسيارات المحدودة، لتكون الذراع التقني للشركة في قطاع المركبات الكهربائية.

سيارة شاومي سكاي نوماد الجديدة 

وفي عام 2023 حصلت الشركة على التراخيص الرسمية للإنتاج في أغسطس، وبدأ الإنتاج الفعلي لسيارة Xiaomi SU7 في مصنع بكين في شهر ديسمبر.

وفي عام 2024 كشفت شاومي رسمياً عن سيارة SU7 في مارس، وحققت نجاح مبهر بتسليم أعداد ضخمة وتجاوز الأهداف السنوية، وفي عام 2025 تفوقت شاومي بشكل لافت في السوق الصيني محققة مبيعات قياسية منها بيع 200 ألف وحدة من سيارة U7 خلال 3 دقائق.

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