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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سيارة دفع رباعي فاخرة.. شاهد| لينكون نافيجيتور 2026 الجديدة

لينكون نافيجيتور موديل 2026
لينكون نافيجيتور موديل 2026

كشفت شركة لينكون عن طرازها الجديد لينكون نافيجيتور موديل 2026، وتنتمي نافيجيتور لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميما عصريا وجذابا، وتحمل لغة تجمع بين القوة والهدوء .

سيارة لينكون نافيجيتور موديل 2026 الـ suv الرياضية الجديدة 

محرك لينكون نافيجيتور موديل 2026

سيارة لينكون نافيجيتور موديل 2026 الـ suv الرياضية الجديدة 

تحصل سيارة لينكون نافيجيتور موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 3500 سي سي توين تيربو، وتنتج قوة 440 حصان، وعزم دوران 691 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات لينكون نافيجيتور موديل 2026

سيارة لينكون نافيجيتور موديل 2026 الـ suv الرياضية الجديدة 

زودت سيارة لينكون نافيجيتور موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، شريط LED يمتد على كامل المقدمة مع شعار لينكون المضيء، وبها جنوط عملاقة مقاس 24 بوصه، وبها عتبات جانبية كهربائية تنزل تلقائياً عند فتح الأبواب لتسهيل الدخول، وباب خلفي يفتح على قطعتين لتسهيل تحميل الأمتعة، وبها شاشة عملاقة مقاس 48 بوصه تمتد بعرض التابلوه .

سيارة لينكون نافيجيتور موديل 2026 الـ suv الرياضية الجديدة 

بالاضافة إلي ان سيارة لينكون نافيجيتور موديل 2026 بها، شاشة وسطية مقاس 11,1 بوصه موصولة بنظام التجربة الرقمية لينكون ديجيتال إكسبرينس (Lincoln Digital Experience) المعتمد على تطبيقات جوجل، ويوتيوب، وخرائط جوجل، ونظام Lincoln Rejuvenate، وبها شاشات تعرض مناظر طبيعية، وبها ثلاث روائح عطرية مختلفة مع تشغيل المساج، ونظام Revel Ultima 3D مكون من 28 سماعة .

سيارة لينكون نافيجيتور موديل 2026 الـ suv الرياضية الجديدة 

ويوجد بـ سيارة لينكون نافيجيتور موديل 2026، نظام Co-Pilot 360 المطور الذي يضم حساسات ورادارات تراقب الطريق 360 درجة، ونظام استشعار الحوادث الخلفية، وبها نظام تنقية الهواء بالأيونات للحماية من التلوث.

تاريخ لينكون في صناعة السيارات

تأسست شركة لينكون عام 1917 على يد هنري ليلاند، واستحوذت عليها شركة فورد للسيارات عام 1922، واشتهرت العلامة بإنتاج السيارات الفاخرة، لتصبح رمز للرئاسة الأمريكية، وتقدم حالياً تشكيلة متميزة من سيارات الدفع الرباعي المتاحة في أسواق الشرق الأوسط .

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