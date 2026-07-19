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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تراجع كبير يضرب أكثر من 10 سلع غذائية أساسية .. تعرف على أسعار السلع اليوم

تراجع أسعار السلع الغذائية الأساسية في الاسواق
تراجع أسعار السلع الغذائية الأساسية في الاسواق
رانيا أيمن

شهدت أسعار السلع الغذائية اليوم الأحد 19 يوليو 2026 حالة من التراجع الملحوظ في الأسواق، بعدما انخفضت أسعار أكثر من 10 سلع أساسية، يتصدرها الشاي الذي فقد أكثر من 10 جنيهات للكيلو، والمكرونة المعبأة 400 جرام التي تراجعت بأكثر من 6 جنيهات، إلى جانب انخفاضات في العدس والسكر والفول والدقيق والزيوت. 

وفي المقابل، استقرت أسعار البيض ومعظم المنتجات التي لم تتجاوز تحركاتها جنيهًا واحدًا، وفقًا لأحدث البيانات الرسمية.

أسعار البيض اليوم

استقرت أسعار كرتونة البيض عند 100.29 جنيه.

استقر سعر البيضة البيضاء عند 4.37 جنيه.

استقر سعر البيضة الحمراء عند 4.49 جنيه.

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استقرت أسعار كرتونة البيض البلدي عند 123.83 جنيه.

استقر سعر البيضة البلدي عند 5.11 جنيه.

أسعار السلع المنخفضة اليوم

تراجع سعر كيلو الأرز المعبأ إلى 34.65 جنيه.

انخفض سعر كيلو الفول المعبأ بقيمة 2.53 جنيه ليسجل 62.27 جنيه.

تراجع سعر كيلو الدقيق المعبأ بقيمة 2.28 جنيه ليسجل 25.52 جنيه.

الفول والبقوليات

انخفض سعر لتر زيت عباد الشمس إلى 100.48 جنيه بتراجع 1.53 جنيه.

تراجع سعر كيلو السكر المعبأ بقيمة 1.35 جنيه ليسجل 34.89 جنيه.

هبط سعر المكرونة المعبأة 400 جرام بقيمة 6.07 جنيه لتسجل 22.96 جنيه.

استقر سعر المكرونة المعبأة كيلو عند 28.30 جنيه.

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انخفض سعر العدس الصحيح المعبأ إلى 68.32 جنيه بتراجع 1.59 جنيه.

تراجع العدس الصحيح إلى 63.63 جنيه بانخفاض 6.28 جنيه.

استقر سعر المكرونة السائبة عند 26.12 جنيه.

انخفض سعر الفول المعبأ المجروش بقيمة 1.54 جنيه ليسجل 63.89 جنيه.

استقرت أسعار كرتونة البيض عند 100.29 جنيه.

استقرت أسعار كرتونة البيض البلدي عند 123.83 جنيه.

استقر سعر شاي العروسة 40 جرام عند 10.96 جنيه.

انخفض سعر شاي ليبتون 40 جرام بقيمة 1.24 جنيه ليسجل 19.24 جنيه.

انخفض سعر العدس الأصفر المعبأ بقيمة 1.06 جنيه ليسجل 68.45 جنيه.

استقر سعر زيت الذرة عند 121.18 جنيه.

تراجع سعر كيلو الشاي بقيمة 10.15 جنيه ليسجل 241.41 جنيه.

أسعار السلع اليوم أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم سعر كيلو السكر اليوم سعر كرتونة البيض اليوم سعر كيلو المكرونة اليوم

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