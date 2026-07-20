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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فون دير لاين تناقش الإصلاحات واتفاقية الطائرات المسيرة مع رئيس الوزراء الأوكراني

فون دير لاين تناقش الإصلاحات واتفاقية الطائرات المسيرة مع رئيس الوزراء الأوكراني
فون دير لاين تناقش الإصلاحات واتفاقية الطائرات المسيرة مع رئيس الوزراء الأوكراني
أ ش أ

ناقشت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين اليوم /الاثنين/ قضايا الطاقة والإصلاحات واتفاقية الطائرات المسيرة خلال محادثات هاتفية مع رئيس الوزراء الأوكراني، سيرجي كوريتسكي.
وقالت فون دير لاين -في منشور عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس-: "مكالمة هاتفية مثمرة للغاية مع رئيس الوزراء سيرجي كوريتسكي. سنواصل التعاون الوثيق بشأن الإصلاحات التي تدفع عملية انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي قدما".
وتطرقت فون دير لاين إلى آفاق اتفاقية الطائرات المسيرة الموقعة مؤخرا، وقالت: "ستسخر اتفاقية الطائرات المسيرة القوة الصناعية للاتحاد الأوروبي لإنتاج أحدث معدات الدفاع الأوكرانية وأكثرها ابتكارا بسرعة وعلى نطاق واسع".
وناقش الطرفان أيضا الاستعدادات لفصل الشتاء، والقضايا ذات الصلة بالبنية التحتية الحيوية للطاقة في أوكرانيا.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية: "يمكنكم الاعتماد على دعمنا الكامل، بما في ذلك جهودكم لتحسين إدارة قطاع الطاقة".

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قضايا الطاقة الطائرات المسيرة رئيس الوزراء الأوكراني سيرجي كوريتسكي

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