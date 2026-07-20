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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إنشاء 8 مدارس مصرية ألمانية للتكنولوجيا التطبيقية بمجالات الكهرباء

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

في إطار زيارته للعاصمة الألمانية برلين لتوقيع عدد من بروتوكولات التعاون تفعيلا لمذكرة التفاهم مع دولة ألمانيا بشأن المدارس الفنية المصرية الألمانية، وقع محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والسيد أحمد السويدي رئيس مجلس إدارة مؤسسة السويدي إليكتريك، بروتوكول تعاون مشترك؛ بهدف إنشاء وتطوير وتشغيل ثماني مدارس مصرية ألمانية للتكنولوجيا التطبيقية وفق أحدث المعايير الوطنية والدولية، وبما يدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم الفني وربط مخرجاته بإحتياجات سوق العمل.

ويأتي هذا البروتوكول اتساقًا مع استراتيجية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتطوير منظومة التعليم الفني، والتي ترتكز على تطبيق نظام الجدارات المهنية، وتحديث المناهج الدراسية بالشراكة مع ممثلي الصناعة وسوق العمل، وتعزيز المهارات الفنية والسلوكية للطلاب، فضلًا عن دعم منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية باعتبارها أحد أهم النماذج الحديثة للتعليم الفني القائم على الشراكة الفاعلة بين الدولة والقطاع الخاص.

كما يأتي البروتوكول في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن المدارس الفنية المصرية الألمانية، والتي تستهدف نقل الخبرات الألمانية في مجال التعليم الفني من خلال تطوير البنية التحتية للمدارس، وتحديث التجهيزات، وبناء قدرات الكوادر التعليمية والإدارية، ودمج المناهج والمعايير الألمانية، وتعزيز التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص الألماني بما يحقق الاعتراف بالمؤهلات المهنية ويدعم تنافسية الخريجين محليًا ودوليًا.

ويهدف البروتوكول إلى إنشاء وتطوير عدد (8) مدارس مصرية ألمانية للتكنولوجيا التطبيقية، تعمل وفق نموذج تعليمي متطور يجمع بين أفضل الممارسات المطبقة في مدارس التكنولوجيا التطبيقية ونظام التعليم والتدريب المزدوج، بما يسهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة تمتلك المهارات المهنية والتكنولوجية اللازمة لتلبية متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وتشمل التخصصات المستهدفة بالمدارس مجالات الكهرباء والإلكترونيات، والميكاترونكس، والميكانيكا الصناعية، وتشغيل ماكينات التحكم الرقمي (CNC)، وصيانة المركبات، والتدفئة والتهوية وتكييف الهواء والسباكة، واللوجستيات، والبرمجيات وتكنولوجيا المعلومات، والتمريض والرعاية الصحية.

وزير التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم الفني مدارس مصرية ألمانية

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