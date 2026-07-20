سويسرا تقدم 2.4 مليون دولار لدعم عمليات مفوضية اللاجئين في أفغانستان

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، اليوم الاثنين، أن سويسرا قدمت مساهمة مالية بقيمة 2.4 مليون دولار لدعم العمليات الإنسانية التي تنفذها المفوضية في أفغانستان، بهدف مساعدة النازحين والعائدين والمجتمعات الأكثر ضعفًا، في ظل تزايد الاحتياجات الإنسانية بالبلاد.

وذكرت المفوضية - في بيان نشرته عبر منصة (إكس) - أن هذا التمويل سيعزز قدرتها على الاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتغيرة، ويوفر دعمًا مرنًا يمكن توجيهه إلى المجالات الأكثر احتياجًا، معربة عن شكرها لحكومة وشعب سويسرا على هذه المساهمة.

وأوضحت أن التمويل سيسهم في توفير الحماية والمساعدات الإنسانية للنازحين الأفغان، ودعم العائدين لإعادة بناء حياتهم، فضلًا عن مساندة المجتمعات المضيفة التي تواجه ضغوطًا اقتصادية وإنسانية متزايدة.

وأشارت إلى أن أفغانستان لا تزال واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، حيث يعتمد ملايين الأشخاص على المساعدات الإنسانية نتيجة سنوات من الصراع، والتدهور الاقتصادي، والكوارث المرتبطة بتغير المناخ، وحالات النزوح واسعة النطاق.

وفي الوقت نفسه، حذرت المنظمات الإنسانية من أن نقص التمويل يجبر وكالات الإغاثة على تقليص خدمات أساسية، تشمل توفير المأوى الطارئ، والحماية، والرعاية الصحية، ودعم الأسر النازحة، داعيةً المانحين الدوليين إلى مواصلة تقديم الدعم المالي لتجنب تفاقم الأوضاع الإنسانية.