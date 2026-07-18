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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

1.24 مليار دولار واردات السلع الاستثمارية و1.46 مليار دولار سلع استهلاكية خلال أبريل

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
آية الجارحي

أظهرت بيانات النشرة الشهرية للتجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع قيمة واردات السلع الاستثمارية (جملة) إلى 1.239 مليار دولار خلال أبريل 2026 مقابل 1.232 مليار دولار خلال أبريل 2025، بزيادة بلغت 7.2 مليون دولار.

وكشفت البيانات عن تباين أداء بنود السلع الاستثمارية، حيث ارتفعت واردات:

أبواب وعواميد ومنشآت من حديد أو صلب إلى 52.1 مليون دولار مقابل 48.8 مليون دولار بزيادة 3.4 مليون دولار.

المضخات والمراوح إلى 66.6 مليون دولار مقابل 53.9 مليون دولار بزيادة 12.6 مليون دولار.

المولدات والمحركات الكهربائية إلى 110.5 مليون دولار مقابل 85.9 مليون دولار بزيادة 24.7 مليون دولار.

أجهزة الاتصالات والتليفونات إلى 54.2 مليون دولار مقابل 47.2 مليون دولار بزيادة 7 ملايين دولار.

أنابيب وميكروفونات ومكبرات صوت كاملة إلى 6.8 مليون دولار مقابل 4.1 مليون دولار بزيادة 2.7 مليون دولار.

سيارات الركوب للاستخدام الخاص إلى 15.8 مليون دولار مقابل 6.1 مليون دولار بزيادة 9.6 مليون دولار.

عربات نقل البضائع والجرارات إلى 27.8 مليون دولار مقابل 28.4 مليون دولار بتراجع طفيف بلغ 647 ألف دولار فقط.

أجهزة تكييف الهواء إلى 32.6 مليون دولار مقابل 30.6 مليون دولار بزيادة 2 مليون دولار.

آلات وأجهزة ذات وظيفة خاصة إلى 40.9 مليون دولار مقابل 30.1 مليون دولار بزيادة 10.9 مليون دولار.

في المقابل، تراجعت واردات عدد من البنود، أبرزها:

ثني وثقب وتشكيل ولحام المعادن إلى 5 ملايين دولار مقابل 6 مليارات دولار بتراجع 963 ألف دولار.

محركات إلى 20.5 مليون دولار مقابل 26.1 مليون دولار بانخفاض 5.6 مليون دولار.

آلات وماكينات غزل ونسيج إلى 12.5 مليون دولار مقابل 27.3 مليون دولار بتراجع 14.9 مليون دولار.

آلات لصناعة معالجة المعلومات إلى 35.9 مليون دولار مقابل 23.7 مليون دولار بزيادة 12.2 مليون دولار.

أفران ومواقد غير كهربائية إلى 24.7 مليون دولار مقابل 34.3 مليون دولار بانخفاض 9.5 مليون دولار.

سيارات للركاب كاملة إلى 42.3 مليون دولار مقابل 55.1 مليون دولار بتراجع 12.8 مليون دولار.

وفيما يتعلق بالسلع الاستهلاكية المعمرة، تراجعت قيمتها إلى 315.1 مليون دولار خلال أبريل 2026 مقابل 343.4 مليون دولار خلال أبريل 2025 بانخفاض قدره 28.3 مليون دولار.

وتضمنت أبرز بنود السلع المعمرة:

الثلاجات ارتفعت إلى 12.8 مليون دولار مقابل 15.4 مليون دولار.

الغسالات ارتفعت إلى 1.7 مليون دولار مقابل 1.6 مليون دولار.

أشرطة وأقراص ممغنطة بأنواعها قفزت إلى 26.4 مليون دولار مقابل 7.7 مليون دولار بزيادة 18.7 مليون دولار.

التليفزيونات تراجعت إلى 740 ألف دولار مقابل 1.3 مليون دولار.

سيارات الركوب انخفضت إلى 177 مليون دولار مقابل 228.3 مليون دولار بتراجع 51.3 مليون دولار.

أجهزة تكييف الهواء ارتفعت إلى 13.7 مليون دولار مقابل 13.4 مليون دولار.

أجهزة تليفون للأفراد ارتفعت إلى 1.2 مليون دولار مقابل 340 ألف دولار.

أما السلع الاستهلاكية غير المعمرة (جملة) فقد ارتفعت إلى 1.459 مليار دولار خلال أبريل 2026 مقابل 1.350 مليار دولار خلال أبريل 2025 بزيادة بلغت 109 ملايين دولار.

وسجلت واردات السلع غير المعمرة التغيرات التالية:

الأغنام والماعز الحية ارتفعت إلى 1.3 مليون دولار مقابل مليون دولار.

اللحوم تراجعت إلى 11.3 مليون دولار مقابل 19.8 مليون دولار.

الأسماك بما فيها أسماك محفوظة ومنتجاتها ارتفعت إلى 75.4 مليون دولار مقابل 60.2 مليون دولار بزيادة 15.2 مليون دولار.

الألبان ومنتجاتها قفزت إلى 104.8 مليون دولار مقابل 65.5 مليون دولار بزيادة 39.3 مليون دولار.

العدس ارتفع إلى 15.6 مليون دولار مقابل 3.6 مليون دولار بزيادة 12 مليون دولار.

الشاي تراجع إلى 14 مليون دولار مقابل 16.3 مليون دولار.

التبغ انخفض إلى 992 ألف دولار مقابل 1.3 مليون دولار.

السكر الخام ارتفع إلى 277.6 مليون دولار مقابل 200.9 مليون دولار بزيادة 76.6 مليون دولار.

الصابون ومستحضرات التنظيف تراجعت إلى 14.9 مليون دولار مقابل 16.6 مليون دولار.

محضرات التبغ تراجعت إلى 16.3 مليون دولار مقابل 23.4 مليون دولار.

محضرات تغذية الحيوانات ارتفعت إلى 13.2 مليون دولار مقابل 11.1 مليون دولار.

الكسبر ارتفع إلى 10.7 مليون دولار مقابل 9.7 مليون دولار.

ورق الكرافت تراجع إلى 13.8 مليون دولار مقابل 15.1 مليون دولار.

أجزاء وسائل النقل تراجعت إلى 6.3 مليون دولار مقابل 8.6 مليون دولار.

لعب الأطفال انخفضت إلى 3.1 مليون دولار مقابل 3.6 مليون دولار.

فول الصويا صغير غير البذار تراجع بقوة إلى 184.9 مليون دولار مقابل 215.3 مليون دولار بانخفاض 33 مليون دولار.

الزيوت المكررة انخفضت إلى 152.7 مليون دولار مقابل 163.7 مليون دولار بتراجع 10.9 مليون دولار.

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