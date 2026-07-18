جومانا مراد: دراما الأوف سيزون تحظى بنسبة مشاهدة كبيرة ونجاح ملحوظ

كشفت الفنانة جومانا مراد عن تفضيلاتها فيما يتعلق بمواسم العمل الدرامي، مؤكدة أنها تحب المشاركة في الأعمال التي تُعرض خلال شهر رمضان، لكنها تفضل أن يتم تصويرها قبل حلول الشهر الكريم.

وقالت، خلال لقائها ببرنامج "سبوت لايت" مع الإعلامية شيرين سليمان على قناة صدى البلد، إنها تستمتع بالوجود في السباق الرمضاني لما يحظى به من متابعة جماهيرية واسعة، إلا أنها تحرص على التفرغ خلال الشهر للعبادة وقضاء الوقت مع أسرتها وأبنائها.

وأضافت أن عرض الأعمال خارج الموسم الرمضاني لم يعد يقل أهمية، لافتة إلى أن دراما "الأوف سيزون" أصبحت تحظى بنسبة مشاهدة كبيرة ونجاح ملحوظ لدى الجمهور.