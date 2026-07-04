جومانا مراد تحتفل بتأهل منتخب مصر: حلم التتويج بكأس العالم مش بعيد

عبرت النجمة جومانا مراد عن سعادتها الكبيرة بتأهل منتخب مصر لدور الـ16 من بطولة كأس العالم، للمرة الأولى في تاريخه، عقب فوزه على منتخب أستراليا بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، في المباراة التي أقيمت أمس على استاد دالاس بولاية تكساس.





وقالت جومانا مراد، إن هذا الإنجاز أسعد كل المصريين، وتابعت: "ألف مبروك لمصر، ويارب فرحتنا تكمل على خير والمباراة كانت عالمية، ومنتخب مصر لعب بطريقة جبارة، وكل الناس كانت فرحانة بالفوز".



وأضافت جومانا مراد أنها تتمنى استمرار مشوار الفراعنة في البطولة، قائلة: "إن شاء الله نفوز على منتخب الأرجنتين ونكسبهم، ومصر تاخد كأس العالم، وده اللي بتمناه وبحلم بيه، وإن شاء الله مش صعب".

أعمال جومانا مراد

يذكر أن جومانا مراد شاركت في موسم دراما رمضان 2026 من خلال مسلسل "اللون الأزرق"، الذي عرض ضمن النصف الثاني من الموسم الرمضاني وحقق نجاحاً كبيراً.



وشارك في بطولة العمل أحمد رزق، أحمد بدير، كمال أبو رية، نجلاء بدر، وحنان سليمان، وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج سعد هنداوي.