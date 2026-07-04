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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أبطال فيلم "محمود التاني" يحتفلون بفوز منتخب مصر على أستراليا بصور جديدة

أبطال فيلم محمود التاني
أبطال فيلم محمود التاني
أحمد إبراهيم

احتفل أبطال فيلم "محمود التاني" بفوز منتخب مصر على منتخب أستراليا، ظهروا خلالها مرتدين قميص المنتخب المصري، تعبيرًا عن دعمهم وفرحتهم بالانتصار.

وشارك بطلا الفيلم الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرا وهما يرفعان علامة النصر، بينما حملت القمصان من الخلف اسم "محمود" والرقم "02"، في إشارة إلى اسم الفيلم، في لفتة جمعت بين الاحتفال بفوز المنتخب والترويج للعمل المنتظر.

فيلم "محمود التاني" ينتمي إلى نوعية الأفلام الكوميدية، وتدور أحداثه حول شخصين متناقضين يحملان الاسم نفسه "محمود"، وهو ما يضعهما في سلسلة من المواقف والمفارقات الكوميدية غير المتوقعة، في إطار يجمع بين الكوميديا والمواقف الإنسانية. 

الفيلم من تأليف إياد صالح، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج طارق الجنايني، ويضم في بطولته أحمد بحر "كزبرة"، أحمد غزي، كارولين عزمي، جنا الأشقر، وتامر هجرس، مع ظهور عدد من ضيوف الشرف.

وتفاعل الجمهور مع الصور بشكل واسع، مشيدين بالفكرة التي مزجت بين الأجواء الرياضية والحماس للفيلم، خاصة مع حالة الفخر التي يعيشها المصريون بعد الفوز.
ويواصل فيلم "محمود التاني" استعداداته لطرحه خلال الفترة المقبلة، وسط ترقب من الجمهور، بعدما كشف صناعه في وقت سابق عن عدد من المواد الدعائية التي لاقت اهتمامًا كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي.

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