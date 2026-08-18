الخارجية : إنهاء أزمة البحارين المصريين في بندر عباس الإيراني ووصولهما أرض الوطن الأربعاء

نجحت جهود وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج في إنهاء أزمة بحارين مصريين كانا محتجزين على متن السفينة «ريم الخليج» في ميناء بندر عباس الإيراني منذ يناير الماضي.

وأوضح السفير حداد الجوهري، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج، أن التحركات المصرية استمرت على مدار الأشهر الماضية، وشملت اتصالات على أعلى مستوى مع الجانب الإيراني، إلى جانب متابعة أوضاع البحارة وتقديم الدعم القنصلي والقانوني لهما.

وأسفرت هذه الجهود عن الإفراج عن البحارين وتأمين خروجهما من الأراضي الإيرانية، مع استكمال إجراءات عودتهما إلى مصر، حيث من المقرر وصولهما إلى القاهرة فجر الأربعاء.



