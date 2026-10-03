أحمد صالح: منتخب مصر سيخوض ودية جنوب أفريقيا بالتشكيل الأساسي

أكد أحمد صالح، لاعب الزمالك السابق، أن منتخب مصر يستعد لخوض مواجهة قوية أمام جنوب أفريقيا، مشيرًا إلى أهمية التعامل مع المباراة الودية بجدية كبيرة، خاصة أنها تأتي ضمن تحضيرات الفراعنة للاستحقاقات المقبلة.

وقال أحمد صالح في تصريحات لبرنامج «زملكاوي» المذاع عبر قناة الزمالك، ويقدمه محمد أبو العلا، إن الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن مطالب بالاستفادة الفنية القصوى من مواجهة جنوب أفريقيا، موضحًا أن المباراة يجب أن تحظى بأهمية كبيرة رغم كونها ودية.

وأوضح لاعب الزمالك السابق أن الانتصار الذي حققه منتخب مصر على جنوب السودان ساهم بشكل واضح في إعادة الهدوء والاستقرار إلى صفوف الفريق، بعد الفترة الماضية التي شهدت بعض الانتقادات والجدل حول أداء المنتخب.

وشدد صالح على ضرورة خوض مباراة جنوب أفريقيا بصورة رسمية، متوقعًا أن يعتمد حسام حسن على العناصر الأساسية، من أجل تحقيق أكبر استفادة ممكنة من المواجهة والوقوف على جاهزية اللاعبين.

غياب محمد صلاح يثير التساؤلات

وتطرق أحمد صالح إلى موقف محمد صلاح، قائد منتخب مصر، من المباراة الودية أمام جنوب أفريقيا، مشيرًا إلى أن عدم مشاركة نجم الفراعنة في اللقاء قد يكون مؤشرًا على استمرار الخلافات بينه وبين حسام حسن.

وأضاف أن الفترة المقبلة تحتاج إلى مزيد من الهدوء والتركيز داخل المنتخب، خصوصًا مع أهمية الاستحقاقات التي تنتظر الفراعنة.

وانتقد أحمد صالح التبديلات التي أجراها حسام حسن خلال مواجهة أنجولا، وخاصة قراره باستبدال محمد صلاح وهيثم حسن، مؤكدًا أن توقيت التغييرات لم يكن موفقًا من وجهة نظره، وأن الجهاز الفني كان بإمكانه إدارة الدقائق الأخيرة من المباراة بصورة مختلفة.

وفي ختام تصريحاته، تحدث أحمد صالح عن استعدادات الزمالك لمواجهة زد في كأس عاصمة مصر، مؤكدًا أن اللقاء يمثل اختبارًا وبروفة مهمة للفريق قبل مباراة القمة المرتقبة أمام الأهلي.

وشدد لاعب الزمالك السابق على ضرورة استغلال مواجهة زد من أجل تجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا، والوصول إلى أفضل حالة ممكنة قبل القمة