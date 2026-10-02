قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برلماني: منتدى مصر 2026 مسار وطني ملهم لصياغة برامج ومشروعات قابلة للتنفيذ
من بينهم طفل.. إصابة 3 أشخاص في انقلاب دراجة نارية بطريق جمصة
تجاهلت جرائم قوات النظام.. ماعت تدعو لخفض تصنيف اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان
الأقصر تستعد للموسم السياحي .. تطوير الطرق والمرافق وتحسين الصورة الذهنية
بلاغ يكشف عن زواج قهوجي من قاصر دون علم الأسرة في الهرم
جلسة مرتقبة بين الزمالك وأحمد فتوح لحسم التجديد وزيادة راتبه
120 كيلو بودر بـ100مليون جنيه.. سقوط تاجري مخدرات بالمنيرة الغربية
رائحة كريهة تكشف عن جثة مسن أجنبي داخل شقة بالشيخ زايد.. ماذا حدث؟
قائمة منتخب مصر للصالات استعداداً لمواجهتي زامبيا الوديتين
أخبار التوك شو| الرئيس السيسي يفتتح غدًا منتدى العلمين أفريقيا للأعمال.. مشيرة خطاب تكشف تفاصيل معركتها ضد ختان الإناث.. ومفاجأة بالذهب والدولار
لأول مرة في تاريخه.. سعر الديزل في بريطانيا يتجاوز 2 جنيه استرليني للتر
الاتحاد الأوروبي: نرفض بشكل قاطع أي حظر على وقود الديزل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قائمة منتخب مصر للصالات استعداداً لمواجهتي زامبيا الوديتين

منتخب الصالات
منتخب الصالات
عمرو مصطفى

أعلن نادر رشاد، المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم داخل الصالات، قائمة اللاعبين المقرر خوضهم مباراتى زامبيا الوديتين، ضمن استعدادات الفراعنة للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية، المقررة إقامتها فى المغرب خلال شهر أكتوبر الحالي.

قائمة منتخب مصر للصالات استعداداً لمواجهتي زامبيا الوديتين

وضمت القائمة 17 لاعبًا، بينهم 4 حراس مرمى و13 لاعبًا، وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى:

أحمد فكري

أنس خالد زكريا

رجب رمضان علي

بدير محمد حمودة

اللاعبون:

علاء عيسى

محمد سعيد

محمد سالمان

أحمد علي

محمد طلعت

خالد يسري

إبراهيم السيد

مصطفى إسحاق

محمد عبدالحميد

عبدالرحمن سيد

أيمن أبورواش

محمد الوتيدي

يوسف الشاهد

ويخوض منتخب مصر لكرة الصالات المباراة الودية الأولى أمام زامبيا يوم الأحد 4 أكتوبر، فى تمام الساعة الثانية ظهرًا، على صالة رقم 2 بالمركز الأوليمبى بالمعادى.

وتقام المباراة الودية الثانية يوم الثلاثاء 6 أكتوبر، فى السادسة مساءً، على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وتأتي مواجهتا زامبيا ضمن برنامج إعداد منتخب مصر لكرة القدم داخل الصالات قبل المشاركة فى كأس الأمم الأفريقية، المقررة إقامتها فى المغرب خلال الفترة من 12 إلى 21 أكتوبر الحالي. 

يذكر أن النسخة الحالية من البطولة ستقام وفق النظام الجديد للاتحاد الأفريقى لكرة القدم، وتُعد بطولة قارية مستقلة وغير مؤهلة إلى كأس العالم لكرة الصالات.

منتخب مصر منتخب مصر للصالات زامبيا كأس الأمم الأفريقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

«منخفض جوي وأمطار رعدية».. الأرصاد تُحذر من تقلبات طقس الجمعة وتغيّر نوعية الملابس

حسام حسن

قرار جديد من حسام حسن تجاه 4 لاعبين في منتخب مصر

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب الآن في مصر

الهواتف المحمولة

قفزة غير متوقعة في أسعار الهواتف بمصر.. زيادات تصل إلى 78% رغم ارتفاع عالمي محدود

الأرصاد

الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة.. وانخفاض الحرارة 10 درجات

موعد التوقيت الشتوي

موعد التوقيت الشتوي 2026 في مصر وتغيير الساعة

أسعار العملات الأجنبية في مصر

أسعار العملات الأجنبية في مصر يوم الجمعة.. آخر تحديث

الطماطم

نائب رئيس شعبة الخضروات يكشف حقيقة وصول سعر الطماطم إلى 45 أو 50 جنيهًا

ترشيحاتنا

بوليسيتش

بوليسيتش: أريد البقاء في ميلان وتجديد العقده

إنفانتينو

الاتحاد العربي يدعم إنفانتينو قبل انتخابات الفيفا

منتخب الصالات

قائمة منتخب مصر للصالات استعداداً لمواجهتي زامبيا الوديتين

بالصور

الشاي والسكر في حسابات حرب أكتوبر.. كيف أدارت مصر مواردها قبل المعركة؟

معكم منى الشاذلي
معكم منى الشاذلي
معكم منى الشاذلي

شاهد.. لامبورجيني ريفويلتو تظهر بشكل جديد أكثر شراسة

لامبورجيني ريفويلتو
لامبورجيني ريفويلتو
لامبورجيني ريفويلتو

بفستان ناعم.. إلهام شاهين تخطف الأنظار

إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين

فستان لافت.. نسرين طافش تستعرض جمالها

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

فيديو

معكم منى الشاذلي

الشاي والسكر في حسابات حرب أكتوبر.. كيف أدارت مصر مواردها قبل المعركة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد