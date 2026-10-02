من بينهم طفل.. إصابة 3 أشخاص في انقلاب دراجة نارية بطريق جمصة

أصيب 3 أشخاص، بينهم طفل 3 أعوام ، اثر حادث انقلاب دراجة نارية بالطريق الدولي، عند كارتة جمصة بمحافظة الدقهلية.



وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية على طريق جمصة، انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى المكان، تم نقل المصابين إلى مستشفى جمصة المركزي لتلقي العلاج اللازم.



وتبين أن المصابين هم: أحمد محمود نعيم، 22 عاما ، مصاب بسحجات بالقدم اليسرى، وآية محمود نعيم، 27 عاما ، مصابة باشتباه كسور بالحوض والفخذ الأيمن والكوع الأيمن، ومحمود طارق محمود، 3 أعوام ، مصاب باشتباه كسر بالكاحل الأيمن.

ولم يسفر الحادث عن وقوع وفيات.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق