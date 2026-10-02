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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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مفاجآت في التطوير الشامل.. متى تفتح حديقة الحيوان أبوابها للزوار؟

حديقة الحيوان
حديقة الحيوان
خالد يوسف

تتجه أنظار ملايين المصريين بشغف نحو موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة، الصرح التاريخي الأبرز الذي يستعد للعودة إلى الحياة في ثوب جديد كلياً بعد رحلة تطوير شاملة استمرت نحو ثلاث سنوات، ووفقاً للخطط الرسمية، تفتح الحديقة أبوابها لاستقبال الزوار في الربع الأخير من عام 2026، دمجاً بين أصالة التراث العريق ومعايير الاتحاد العالمي لزحافات الحيوانات، لتقدم تجربة ترفيهية وتعليمية مستدامة وآمنة تليق بالعائلات المصرية وتلبي تطلعاتهم المستقبلية.

تطوير حديقة الحيوان بالجيزة

تستحوذ خطة ربط حديقة الحيوان بحديقة الأورمان على اهتمام كبير، إذ يستهدف المشروع تحويل الحديقتين إلى مقصد سياحي وترفيهي متكامل، مع الحفاظ على المعالم التاريخية والنباتات النادرة التي تتميز بها المنطقة.

تطوير حديقة الحيوان

ومن المقرر أن تشهد الحديقة إضافات مهمة، من مناطق ترفيهية وساحات عرض للحيوانات ونظم بيئية حديثة تحاكى الطبيعة العالمية.
 

تغيير اسم حديقة الحيوانات

فى خطوة رمزية تعكس دلالات عميقة حول الحفاظ على الهوية التاريخية، شهدت البوابة الثانية لـ حديقة حيوان الجيزة مؤخراً تثبيت اللوحة الاسمية الجديدة بإسم «جنينة الحيوانات» بدلا من اسم حديقة الحيوان. 

تغيير اسم حديقة الحيوانات

يأتي ذلك ضمن أعمال التطوير والترميم الواسعة لتطوير حديقتى الحيوان والأورمان، وجارى استكمال باقى البوابات.
 

خطة تطوير حديقة الحيوان بعد ربطها بالأورمان

تعتمد خطة تطوير حديقة الحيوان بعد ربطها بالأورمان على إعادة تصميم البيوت الخاصة بالحيوانات، وتحديث الممرات، مع الحفاظ على المعالم التاريخية الثمانية داخل الحديقة، والتى تشمل:

خطة تطوير الحديقة

- كوبرى إيفل

- القاعة اليابانية

- القاعة الملكية

- جزيرة الشاي والجبلاية

- المتحف الحيواني

كما سيتم ربط الحديقتين عبر نفق حديث، ما يتيح للزوار التنقل بسهولة بينهما والاستمتاع بتجربة متكاملة تجمع بين الحياة البرية والطبيعة الخلابة.

تطوير الخدمات

وتشمل خطة التجديد تحديث البنية التحتية، وتحسين بيئات عرض الحيوانات، ورفع كفاءة الخدمات، إلى جانب تنفيذ مشروع الربط بين حديقة الحيوان بالجيزة وحديقة الأورمان فى مسار سياحى وترفيهى موحد، ليصبحا معًا وجهة متكاملة تجمع بين الترفيه والطبيعة والتراث فى قلب القاهرة الكبرى.
 

موعد افتتاح حديقة الحيوان فى الجيزة

من المقرر أن موعد الافتتاح الرسمى لحديقة الحيوان للزوار أن يكون في الربع الأخير من عام 2026، بعد اعتماد التطوير من الاتحاد الأفريقى لحدائق الحيوان، الذى يتابع عملية التطوير، ويتأكد من جاهزية الحيوانات وكامل المرافق لضمان تشغيل آمن وفعّال.

بوابة حديقة الحيوان

وأكدت الشركة أن التطوير تم بالتعاون مع نخبة من الاستشاريين والخبراء العالميين لضمان تطبيق أعلى معايير رعاية الحيوانات وصيانة الحدائق النباتية، مع الحفاظ على الطابع الأثرى والتاريخى المميز للحديقتين.

أقدم حديقة حيوان بالعالم

تعد حديقة الحيوان بالجيزة أكبر حديقة حيوان داخل مدينة بمساحة 112 فدانًا، وتضم أكثر من 3 آلاف شجرة تاريخية ونباتات نادرة، بالإضافة إلى 186 فصيلًا من الثدييات والطيور والزواحف، وتأسست فى عهد الخديو إسماعيل، ما يجعلها ثالث أقدم حديقة حيوان فى العالم.

زيارات تترفيهية

وبدأت أعمال تطوير حديقة الحيوان بالجيزة رسميًا فى 9 يوليو 2023، بعد تسلم التحالف المسؤول الحديقة، ومنذ ذلك الوقت انطلقت عملية التحديث لتواكب الطراز العالمى الحديث، دون المساس بالطابع التاريخى والمعمارى الذى تتميز به.

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