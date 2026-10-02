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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

التأمينات الاجتماعية تتحول إلى منظومة رقمية.. 171 خدمة و80 ألف معاملة يوميًا لأصحاب المعاشات

التأمينات الاجتماعية
التأمينات الاجتماعية
محمد البدوي

تشهد منظومة التأمينات الاجتماعية في مصر توسعًا في تقديم الخدمات للمواطنين، بالتزامن مع جهود تطوير آليات العمل والتحول إلى النظام الرقمي، بما يستهدف تسريع إنجاز معاملات أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم وتقليل الوقت والجهد المطلوب للحصول على الخدمة. 

إعادة تنظيم إجراءات تقديم الخدمات

ويأتي تطوير المنظومة في إطار إعادة تنظيم إجراءات تقديم الخدمات، سواء من خلال المكاتب الأمامية التي تتعامل مباشرة مع المواطنين، أو المكاتب الخلفية المختصة بأعمال التشغيل والفحص. 

وتضم المنظومة الجديدة عشرات الخدمات التي يمكن الحصول عليها من خلال إجراءات إلكترونية، فيما تستقبل الهيئة أعدادًا كبيرة من الطلبات والمعاملات بصورة يومية، خاصة طلبات صرف المعاشات للمستحقين، مع الاعتماد على الرسائل النصية لإخطار المواطن بموقف المستندات التي تقدم بها.

قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

وأكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الحد الأعلى للاشتراك التأميني يبلغ 16 ألفًا و700 جنيه، موضحًا أن مشروع تطوير التأمينات لم يكتمل بالشكل المخطط له بسبب ما حدث في عام 2011.

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وأشار إلى أن النظام الجديد يقدم 38 خدمة لأصحاب المعاشات، فيما يصل إجمالي عدد الخدمات المقدمة من خلال المنظومة إلى 171 خدمة بشكل عام، بما يعكس حجم التوسع في الخدمات المقدمة للمواطنين.

منظومة إلكترونية لمتابعة طلبات المعاشات وحماية المستندات

وأوضح رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن هناك نحو 120 ألف طلب معاش يتقدم بها المواطنون إلى الهيئة بصورة يومية، إلى جانب حجم كبير من الخدمات والمعاملات التي تنفذها الهيئة.

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وأشار إلى أن إجمالي الخدمات ينقسم إلى مكاتب أمامية تقدم خدمات فورية للمواطنين، ومكاتب خلفية تتولى أعمال التشغيل، موضحًا أن المكاتب الأمامية أنجزت نحو 8.63 مليون خدمة فورية، بينما نفذت المكاتب الخلفية نحو 7.31 مليون خدمة تشغيل.

وشرح اللواء جمال عوض آلية تقديم طلب صرف المعاش في حالة وفاة صاحب المعاش، موضحًا أن المواطن يتوجه إلى شباك الخدمة ويقدم ما يثبت وفاة والده للحصول على المعاش للمستحقين، ثم يتم تصوير المستندات ورفعها على النظام الإلكتروني باستخدام رقم الهاتف الخاص بالمواطن.

وبعد رفع المستندات، تصل رسالة نصية إلى هاتف المواطن تفيد بوصول الأوراق وأنها ستخضع للفحص، وهو ما يتيح له متابعة موقف الطلب دون الحاجة إلى إجراءات إضافية.

ودعا رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي المواطنين إلى عدم مغادرة شباك الخدمة قبل وصول الرسالة النصية إلى الهاتف، للتأكد من تسجيل المستندات ورفعها على النظام الإلكتروني.

التأكد من تسجيل المستندات

وحذر من مغادرة الشباك قبل وصول الرسالة، موضحًا أن ترك المكان دون التأكد من تسجيل المستندات قد يعني أن الموظف حصل على الأوراق ولم يتم إدخالها على النظام الإلكتروني، مؤكدًا أهمية انتظار المواطن للرسالة التي تثبت استلام المستندات وبدء إجراءات الفحص.

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