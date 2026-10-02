جلسة مرتقبة بين الزمالك وأحمد فتوح لحسم التجديد وزيادة راتبه

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، في تصريحات خاصة، عن وجود جلسة مرتقبة بين أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم، وإدارة النادي، خلال الفترة المقبلة، لمناقشة ملف تجديد عقده وزيادة المقابل المادي الذي يحصل عليه.

الزمالك يتمسك بتجديد عقد أحمد فتوح

وأوضح المصدر أن إدارة الزمالك تدرس رفع المقابل المالي للاعب إلى 25 مليون جنيه بدلًا من 11 مليون جنيه، وذلك في إطار رغبة النادي في تعديل عقد فتوح والحفاظ على خدماته خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن إدارة الزمالك تتمسك باستمرار أحمد فتوح ضمن صفوف الفريق، خاصة بعد رفض العرض الذي تلقاه اللاعب من نادي أهلي بنغازي الليبي، في ظل رغبة النادي في الحفاظ على عناصره الأساسية وعدم التفريط في اللاعب خلال الفترة الحالية.

وأشار المصدر إلى أن الإدارة ترى أن وجود فتوح يمثل أهمية للفريق في مركز الظهير الأيسر، إلى جانب الاستفادة من العناصر المتاحة في هذا المركز، ومن بينها محمود بنتايج، بما يمنح الجهاز الفني أكثر من خيار خلال الموسم.

ومن المنتظر أن تشهد الجلسة المقبلة مناقشة التفاصيل المالية الخاصة بالعقد الجديد، إلى جانب مدة التعاقد، تمهيدًا للوصول إلى اتفاق نهائي بين الطرفين.

وتسعى إدارة الزمالك خلال الفترة الحالية إلى حسم عدد من ملفات تجديد عقود اللاعبين، مع الحفاظ على القوام الأساسي للفريق وتوفير الاستقرار الفني قبل استكمال منافسات الموسم.