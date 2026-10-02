تحذير عاجل من نزول البحر بشواطئ مرسى مطروح المفتوحة بسبب نوة الصليب

حذرت مدينة مرسى مطروح، المواطنين وضيوف المحافظة، اليوم الجمعة، من نزول البحر بالشواطئ المفتوحة أمام المصطافين، ومنع السباحة بها؛ بسبب ارتفاع الأمواج، واضطراب حالة البحر، نتيجة «نوة الصليب»، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين والزائرين.

تحذيرات من نزول البحر بشواطئ مرسى مطروح المفتوحة

ويشمل منع السباحة، كل من شواطئ «الأبيض - أم الرَخَم - عجيبة»، مع مطالبة المصطافين بعدم النزول إلى البحر.

وأوضح بيان مجلس مدينة مرسى مطروح، أن يوم أمس الخميس يمثل نهاية موسم الصيف السياحي على الشواطئ، وبالتالي لا تتوافر فرق الإنقاذ والخدمات الشاطئية.

وطالب المواطنين بتوخي الحذر الشديد خلال هذه الفترة؛ حفاظًا على سلامتهم وسلامة ذويهم.