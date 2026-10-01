نهائي بطولة السباحة للمراحل التعليمية الثلاث بمطروح

شهد الدكتور حسين السنينى سكرتير عام محافظة مطروح ورئيس مجلس إدارة الأندية الإجتماعية والمهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح اليوم فعاليات نهائي بطولة السباحة للمراحل التعليمية الثلاث الابتدائية والإعدادية والثانوية والتي جرت بحمام سباحة النادي الاجتماعي وسط مدينة مرسى مطروح بحضور الحاج أحمد هاشم رئيس مجلس أمناء المحافظة ومحمد العبد مدير عام الشئون التنفيذية وسلطان الزعيري أحد القيادات الشعبية بمطروح وصالح يونس مدير النادي ومحمد عبد البصير موجه عام التربية الرياضية ولفيف من القيادات التعليمية.

إشادة بالتنظيم

وأشاد السكرتير العام ووكيل الوزارة بالمستوى المتميز للطلاب المشاركين في البطولة وبالروح الرياضية العالية مؤكدين أن الأنشطة الرياضية تمثل ركيزة أساسية في بناء شخصية الطالب وصقل مواهبه إلى جانب التحصيل الدراسي.

كما اشاد المهندس الرشيدي بجهود موجهي ومعلمي التربية الرياضية في التنظيم الجيد لهذا السباق الرياضي المتميز مقدما لهم الشكر تقديرا للجهد المبذول والتنظيم الجيد لبطولة الشباحة

وهنأ الطلاب الفائزين بالمراكز الأولي في البطولة مؤكظا لعم استمرار ممارستهم للرياضة كونها تنشط الاذهان وتقوي الأبدان كذلك تساهم في تأهيل طلاب الثانوية العامة للراغبين في الالتحاق بالكليات العسكرية

واشاد السكرتير العام ورئيس مجلس إدارة الأندية الإجتماعية تنظيم تلك البطولات والتي تساهم في صقل واكتشاف المواهب الطلابية بالإضافة إلى تنمية مهاراتهم موجها مدير النادي الاجتماعي بتنظيم بطولة للسباحة بالتعاون مع التربية والتعليم خلال الفصل الدراسي الثاني.

وقام السنينى والرشيدى بتكريم الطلاب الفائزين بالمراكز الأولى وتسليمهم الميداليات والكؤوس متمنين لهم دوام التفوق الرياضي والدراسي.