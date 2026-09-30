حملة مكبرة على السناتر ومراكز التدريب غير المرخصة بمرسى مطروح.. وإنذار 5 منشآت لتوفيق أوضاعها

شنّ مركز ومدينة مرسى مطروح حملة تفتيشية موسعة على السناتر التعليمية ومراكز التدريب داخل نطاق المدينة، لمراجعة مدى قانونية الأنشطة والتأكد من حصول المنشآت على التراخيص اللازمة، وذلك استجابة لشكاوى الأهالي بشأن وجود منشآت تقدم دورات تدريبية وتعليمية دون تراخيص.

وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط، محافظ مطروح، وتحت إشراف اللواء محمد رجب، رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، حيث استهدفت عددًا من السناتر والمراكز بمنطقة زاهر جلال ووسط المدينة، لمراجعة التراخيص والاشتراطات القانونية المنظمة لممارسة النشاط.

وأسفرت الحملة، التي شارك فيها مركز إصدار التراخيص بمجلس المدينة وشرطة المرافق ومديرية الأمن، عن توجيه إنذارات إلى 5 سناتر تعليمية ومراكز تدريب بمنطقة زاهر جلال، لعدم استيفائها اشتراطات الحماية المدنية والأمن الصناعي، مع مطالبتها بتوفيق أوضاعها واستكمال الإجراءات اللازمة للسير في إجراءات الترخيص.

كما أسفرت الحملة عن غلق حضانة بمنطقة الكيلو 4، بناءً على شكوى مقدمة بشأن عدم وجود التراخيص اللازمة لممارسة النشاط، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.

وأكد اللواء محمد رجب استمرار الحملات الرقابية على السناتر والمراكز التعليمية ومراجعة مدى التزامها بالضوابط والإجراءات القانونية، مشددًا على التعامل بحسم مع أي منشآت أو كيانات تمارس أنشطة تعليمية أو تدريبية دون الحصول على التصاريح والتراخيص اللازمة.