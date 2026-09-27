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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ مطروح: خطة عاجلة للاستفادة من مياه الأمطار والسيول

الجلسة التاسعة للمجلس التنفيذي للمحافظة لعام 2026
الجلسة التاسعة للمجلس التنفيذي للمحافظة لعام 2026
أ ش أ

 أكد محافظ مطروح الدكتور محمد الزملوط، اليوم، إعداد خطة عاجلة للاستفادة من مياه الأمطار والسيول، بالتوازي مع المشروعات طويلة المدى، ودراسة حلول سريعة لحجز وتجميع المياه وحماية التجمعات السكنية بمسارات الأودية.

وأوضح محافظ مطروح في بيان اليوم أنه تم رفع جاهزية الطلمبات والمعدات وسيارات شفط المياه بجميع المدن، وتمركزها مسبقًا بالمواقع الأكثر عرضة لتجمعات المياه وفق توقعات الطقس، مع تحديد مسؤوليات الجهات والمعدات والسائقين، مع مراجعة ورفع كفاءة الشنايش ومصارف تصريف مياه الأمطار، والتنسيق بين مجالس المدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحي للتحرك الاستباقي قبل موجات عدم الاستقرار.

وأشار المحافظ خلال انعقاد الجلسة التاسعة للمجلس التنفيذي للمحافظة لعام 2026، إلى أنه تم استعراض الاستعدادات لموسم الشتاء، ومناقشة عدد من الإجراءات في قطاعات التعليم والصحة والطرق والمرافق والزراعة والسياحة.

وأضاف الدكتور محمد الزملوط أنه جاري العمل على سد العجز في أعداد المعلمين وفق الاحتياجات الفعلية، والاستفادة من الكوادر المتاحة ومكلفي الخدمة العامة، مع استيفاء احتياجات المحافظة قبل الموافقة على الندب خارجها في كافة التخصصات، وتقييم مهارات طلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية في القراءة والكتابة والحساب بنهاية أكتوبر، ووضع برامج علاجية لرفع مستواهم، مع متابعة أداء المعلمين وتكريم المتميزين، وتفعيل مجالس الأمناء بالمدارس واختيار عناصر فاعلة لدعم العملية التعليمية، والاستفادة من الفصول غير المستغلة بالمناطق الأكثر احتياجًا، مع مراجعة واستكمال توفير الزي المدرسي المجاني للطلاب المستحقين ببراني والنجيلة والسلوم وسيوة، ودراسة توفير وجبات غذائية للطلاب بالمناطق المستهدفة غرب المحافظة بالتنسيق مع بنك الطعام.

وأكد ضرورة الإسراع في تنظيف وتطهير خزانات مياه المدارس بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وإطلاق مبادرة لتشجير المدارس بالأشجار المثمرة كالزيتون والنخيل، بالتنسيق مع مديرية الزراعة،وربط الطلاب برعايتها.

وتابع البيان أنه في قطاع الصحة، جار التجهيز لاستقبال أكبر قافلة طبية من وزارة الصحة والتعليم العالي خلال الأسبوع الأخير من أكتوبر مع الحصر المسبق للحالات والتخصصات المطلوبة وتحديد المستشفيات لتقديم الخدمة، بما يضمن الوصول إلى المواطنين بالقرى والمناطق البعيدة وتحقيق أقصى استفادة منها، والاستعداد لحملة التطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية، مع حصر المستهدفين من الطلاب ومتابعة المتخلفين بالتنسيق مع قطاع التعليم، وتوفير احتياجات المنشآت الصحية داخل المحافظة من الكوادر الطبية أولًا، وعدم ندب الكوادر التي تحتاج إليها المحافظة إلى خارجها.

وفي قطاع الطرق والمرافق ومنطقة الورش، تكثيف متابعة مشروعات الطرق والتنسيق بين الجهات المعنية لدفع معدلات التنفيذ، وتجنب تعارض أعمال الطرق والمياه والصرف والكهرباء، والإسراع في مخطط المنطقة الحرفية مع إنشاء الورش المستهدفة والانتهاء منها قبل أول يوليو القادم، مزودة بالمرافق والخدمات اللازمة، مع استكمال حصر الورش القائمة واحتياجات أصحابها، وإعداد نماذج ومساحات مناسبة للورش تحقق الاشتراطات التخطيطية وتراعي تكلفة التنفيذ على أصحاب الحرف، مع تنفيذ المشروع على مراحل لسرعة الاستفادة منه.

وفي قطاع الزراعة تم دعم مبادرات التشجير وزراعة الأشجار المثمرة وفق طبيعة كل منطقة، والتوسع في الاستفادة من مياه الأمطار والسيول لخدمة المناطق الزراعية، والاستعداد الجيد لمهرجان التمور منتصف أكتوبر، وكذلك مهرجان الزيتون خلال الأسبوع الأخير من أكتوبر بالتنسيق مع الجهات المعنية، بالتزامن مع موسم الحصاد.

وأضاف البيان أنه في قطاع السياحة والتراث، يتم التنسيق لإقامة فعاليات سياحية وتراثية خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في إبراز المقومات السياحية والتراثية للمحافظة، ودعم الترويج لمهرجان الزيتون والمنتجات المحلية، وربط الفعاليات بالهوية والتراث المطروحي.

وبالنسبة للمنفعة العامة، تمت الموافقة على تخصيص عدد من المساحات لإقامة مدارس ومرافق وخدمات عامة وفقًا لاحتياجات المواطنين.

وأكد المحافظ ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة وسرعة تنفيذ التكليفات، مع تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، والعمل على تحويل الخطط والتوجيهات إلى نتائج فعلية على أرض الواقع بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف مدن ومراكز المحافظة.

محافظ مطروح الدكتور محمد الزملوط مياه الأمطار

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